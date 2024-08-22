RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde St. Patrick's Athletic ile Berabere Kaldı

RAMS Başakşehir ve St. Patrick's Athletic Maç Özeti

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında İrlanda'nın saygın takımlarından biri olan St. Patrick's Athletic ile karşılaştı. Maç, Dublin'deki Aviva Stadyumu'nda gerçekleşti ve 0-0'lık skorla sonuçlandı.

Maçın Detayları

Her iki takım da mücadelede fırsatlar bulmasına karşın, skorda herhangi bir değişiklik gerçekleştiremedi. RAMS Başakşehir'in savunma hattı oldukça disiplinli bir performans sergilerken, St. Patrick's Athletic de etkili bir oyun ortaya koydu.

İlerleyen İkinci Maç

Taraflar, birlikteliğin devam edeceği bir rövanş maçı için hazırlıklara başlarken, her iki tarafın da bir sonraki turda geçmek için daha fazla efor sarf edeceği kaydedildi.