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RAMS Başakşehir ve Iberia Tiflis Maçına Son Hazırlıklar

Iberia Tiflis Teknik Direktörü Korgalidze, Başakşehir karşılaşmasında her şeyin mümkün olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 19:14
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 19:20
RAMS Başakşehir ve Iberia Tiflis Maçına Son Hazırlıklar

İberia Tiflis Maçına Hazırlıklar Tamamlandı

UEFA Konferans Ligi'nin 3. eleme turu rövanş maçında, Gürcistan temsilcisi Iberia Tiflis, yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Korgalidze'den Umut Dolu Açıklamalar

Iberia Tiflis'in teknik direktörü Levan Korgalidze, maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında, "Futbolda her şey mümkün" diyerek, takımının mücadele azmine vurgu yaptı. Korgalidze, "Su an ne olacağını bilemiyorum, ama takımım elinden geleni yapacak. Karşımızda büyük bir rakip var ve ona saygı duyuyoruz," dedi.

Taktiksel Değişiklik İhtimali

Korgalidze, maçta oyun formatlarında değişiklik yapabileceklerini belirterek, "İlk maçta savunmanın yanı sıra tehlikeli pozisyonlar da yakaladık. Gücümüzü sahaya yansıtmak için yarın daha fazla hücuma yönelik bir oyun düşünebiliriz, ancak savunma güvenliğimizi de ihmal etmeyeceğiz," şeklinde konuştu.

Mamageishvili'nin Güven Dolu Söylemleri

Takımın orta saha oyuncusu Gizo Mamageishvili ise, rakiplerini daha iyi analiz ettiklerini belirterek: "Artık rakibimizi daha iyi tanıyoruz. Zayıf ve güçlü yönlerini biliyoruz. Maçta kazanmak için her şeyi yapacağız ve daha büyük bir konsantrasyonla sahada olacağız," diyerek umut dolu bir mesaj verdi.

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın RAMS Başakşehir’e konuk olacak Gürcistan...

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın RAMS Başakşehir’e konuk olacak Gürcistan ekibi Iberia Tiflis’in teknik direktörü Levan Korgalidze, maçın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, açıklamalarda bulundu.

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın RAMS Başakşehir’e konuk olacak Gürcistan...

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın RAMS Başakşehir’e konuk olacak Gürcistan ekibi Iberia Tiflis’in teknik direktörü Levan Korgalidze, maçın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, açıklamalarda bulundu.

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın RAMS Başakşehir’e konuk olacak Gürcistan...

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın RAMS Başakşehir’e konuk olacak Gürcistan ekibi Iberia Tiflis’in teknik direktörü Levan Korgalidze, maçın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, açıklamalarda bulundu.

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın RAMS Başakşehir’e konuk olacak Gürcistan...

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın RAMS Başakşehir’e konuk olacak Gürcistan ekibi Iberia Tiflis’in teknik direktörü Levan Korgalidze, maçın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, açıklamalarda bulundu.

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