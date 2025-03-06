Rams Global Cizre Belediyespor, Akkuş Belediyespor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Rams Global Cizre Belediyespor, 8 Mart'ta Akkuş Belediyespor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 06.03.2025 17:24
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 17:41
Rams Global Cizre Belediyespor, Akkuş Belediyespor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Rams Global Cizre Belediyespor, Ligin 25. Haftasında Sahaya Çıkıyor

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin önemli ekiplerinden Rams Global Cizre Belediyespor, ligin 25. haftasında 8 Mart Cumartesi günü Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor ile karşılaşacak. Takım, bu maç için antrenmanlarına devam ediyor.

Antrenman Detayları

Antrenman, Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda, başantrenör Burak Köse ve yardımcı antrenör Behmen Cıvıldak yönetiminde gerçekleştirildi. Cıvıldak, antrenmanda AA muhabirine yaptığı açıklamalarda, takımının zorlu maçta iyi bir sonuç almasını beklediğini ifade etti.

Geçmiş Maçlar ve Takım Durumu

Cıvıldak, geçtiğimiz hafta sahalarında oynadıkları TÜRŞAD maçını kazanarak ligde kalmayı garantilediklerini hatırlattı. Bu yılın kendileri için zorlu geçtiğini belirten Cıvıldak, "Sezon başında iddialı bir kadromuz vardı. Ancak bazı oyuncuların maddi sebeplerle takımdan ayrılmasıyla hedeflerimiz değişti," dedi.

Cıvıldak, kulübün mali bütçesinin makul seviyede tutulması gerektiğini vurguladığı sözlerine şöyle devam etti: "Avrupa hedefine sahip bir takım, şimdi ligde kalma hedefine odaklandı. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Ayrıca altyapıda 200'e yakın gencimiz var ve onların gözleri üzerimizde. Maddi ve manevi desteğe ihtiyaç duyuyoruz."

Hedefler ve İkililer

Bu hafta sonu Akkuş Belediyespor ve ligin son haftasında İstanbul Gençlikspor ile yapacakları maçları kazanmak adına ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Cıvıldak, mücadeleci ruhlarını devam ettireceklerinin altını çizdi.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Rams Global Cizre Belediyespor, ligin 25. haftasında...

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Rams Global Cizre Belediyespor, ligin 25. haftasında konuk olacağı Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor maçının hazırlıklarına devam etti.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Rams Global Cizre Belediyespor, ligin 25. haftasında...

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Rams Global Cizre Belediyespor, ligin 25. haftasında konuk olacağı Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor maçının hazırlıklarına devam etti.

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