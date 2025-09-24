Rams Global Cizre Belediyespor, Andres Piza Hernandez'i Transfer Etti

Rams Global Cizre Belediyespor, Andres Piza Hernandez'i Kadrosuna Kattı
SMS Grup Efeler Ligi'nden önemli transfer
Rams Global Cizre Belediyespor, SMS Grup Efeler Ligi kadrosunu güçlendirdi. Kulüp, 34 yaşındaki Kolombiyalı smaçör Andres Piza Hernandez ile resmi sözleşme imzaladığını açıkladı.
Kulüp açıklamasında, geçen sezon ülkesinin Seleccion Antioguia de Voleibol takımında forma giyen Hernandez ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Transfer haberi yeşil-kırmızılı camiada memnuniyetle karşılandı.
Açıklamada oyuncuya 'hoş geldin' denilerek, yeşil-kırmızı forma ile başarılı bir sezon geçirmesi temenni edildi.