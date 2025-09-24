Rams Global Cizre Belediyespor, Andres Piza Hernandez'i Transfer Etti

SMS Grup Efeler Ligi takımı Rams Global Cizre Belediyespor, 34 yaşındaki Kolombiyalı smaçör Andres Piza Hernandez ile sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 19:00
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 19:00
Rams Global Cizre Belediyespor, Andres Piza Hernandez'i Transfer Etti

Rams Global Cizre Belediyespor, Andres Piza Hernandez'i Kadrosuna Kattı

SMS Grup Efeler Ligi'nden önemli transfer

Rams Global Cizre Belediyespor, SMS Grup Efeler Ligi kadrosunu güçlendirdi. Kulüp, 34 yaşındaki Kolombiyalı smaçör Andres Piza Hernandez ile resmi sözleşme imzaladığını açıkladı.

Kulüp açıklamasında, geçen sezon ülkesinin Seleccion Antioguia de Voleibol takımında forma giyen Hernandez ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Transfer haberi yeşil-kırmızılı camiada memnuniyetle karşılandı.

Açıklamada oyuncuya 'hoş geldin' denilerek, yeşil-kırmızı forma ile başarılı bir sezon geçirmesi temenni edildi.

