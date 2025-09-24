Rams Global Cizre Belediyespor, Emre Çevik'i Transfer Etti

SMS Grup Efeler Ligi ekibinden önemli hamle

Rams Global Cizre Belediyespor, SMS Grup Efeler Ligi hazırlıklarını güçlendirmek için kadrosuna yeni bir isim ekledi.

25 yaşındaki orta oyuncu Emre Çevik, geçen sezon forma giydiği Akkuş Belediyespordan transfer edildi ve yeşil-kırmızılı kulüple sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 'Renklerimize bağladığımız oyuncumuza hoş geldin diyor, yeşil-kırmızı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz.' ifadelerine yer verildi.