Rapid Wien'in Teknik Direktörü Robert Klauss Maç Sonrası Açıklamalarda Bulundu

Rapid Wien-Trabzonspor Maçının Ardından

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında, Rapid Wien'in Trabzonspor'u 2-0 mağlup etmesinin ardından teknik direktör Robert Klauss açıklamalarda bulundu.

Sevinç ve Mutluluk İçerisindeyiz

Klauss, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, "Sevinç ve mutluluk içerisindeyiz. Play-off'larda devam edecek olmak bizim için çok güzel bir duygu," dedi. Teknik direktör, takımlarının sergilediği iyi performanstan ötürü gurur duyduğunu ifade etti.

Takımı Tebrik Etti

Futbolcularını ve teknik ekibini tebrik eden Klauss, "Maç boyunca iyiydik. Ancak ikinci yarının 60 ve 70. dakikalarda tedirginlik yaşadık. Rakip takımın yaptığı değişiklikler etkili oldu. Tam zamanında gelen golle kendimizi daha iyi hissettik," şeklinde konuştu.

Doğru Konsantrasyon

Klauss, ekiplerinin maça iyi bir şekilde konsantre olduğunu vurgulayarak, "Son dönemlerde güzel bir oyun sergiledik. Biz, sadece maça konsantre oluyoruz ve etrafımızda olanlarla ilgilenmiyoruz. Hedefimiz maçları kazanmak ve bunu başardık," dedi.