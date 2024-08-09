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Rapid Wien ve Trabzonspor Maçının Misafir Biletleri Satışta

Trabzonspor'un Rapid Wien ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçı için misafir biletleri satışa çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 17:59
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 17:59
Rapid Wien ve Trabzonspor Maçının Misafir Biletleri Satışta

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi Maçı İçin Biletler Satışta

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Avusturya'nın ünlü takımı Rapid Wien ile karşı karşıya gelecek. 15 Ağustos Perşembe günü Viyana'daki Allianz Stadyumu'nda oynanacak bu önemli maç için misafir takım tribün biletleri satışa sunuldu.

Bilet Fiyatları ve Satış Süreci

Bordo-mavili kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıda misafir takım tribün biletleri e-bilet.trabzonspor.org.tr internet sitesi üzerinden 750 lira (20 avro-23 dolar) fiyatıyla satılacak. Bu biletlerin satış süreci 13 Ağustos Salı günü saat 17.00'de sona erecek.

Maç Bilgileri

Rapid Wien ile Trabzonspor'un karşılaşacağı maç, UEFA Avrupa Ligi'nin ön elemeleri kapsamında kritik bir öneme sahip. Taraftarlar, bu özel karşılaşmayı kaçırmamak için bilet alımlarını erken yapmaları gerekiyor.

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