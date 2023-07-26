Real Betis yeni transferini Türk dizisi ile duyurdu

Real Betis, Trabzonspor'dan ayrılan Marc Bartra ile anlaşarak kadrosuna katmıştır. Bu transferin duyurusunu özgün bir yöntemle gerçekleştiren Real Betis, Türk dizisi "Kara Sevda"dan bir sahneyi paylaşarak taraftarlara müjdelemiştir. İşte detaylar...





REAL BETİS DİZİ İLE TARAFTARLARA MÜJDEYİ VERDİ

Marc Bartra, futbol kariyerine Barcelona ve Borussia Dortmund gibi önemli kulüplerde forma giydikten sonra 2018 yılında Real Betis'e transfer olmuştu. Ancak 2022 yılında 1,25 milyon avro bonservis bedeliyle Trabzonspor'a geçiş yapmıştı. Trabzonspor'da 40 maçta forma giyen ve 4 gol atan İspanyol stoper, kulüp ile karşılıklı anlaşarak ayrılmıştı. Şimdi ise Marc Bartra, eski kulübü Real Betis'e geri dönmüştür. İşte diğer ayrıntılar...





Real Betis'in sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Kara Sevda" adlı Türk dizisinin bir sahnesini kesit olarak kullanarak Marc Bartra transferini açıklamıştır. Bu farklı ve ilginç yöntem, taraftarlar arasında büyük ilgi uyandırmıştır.

Marc Bartra'nın geri dönüşü, Real Betis taraftarları arasında sevinçle karşılanmıştır. Savunma oyuncusunun yetenekleri ve deneyimi, takımın gelecek maçlarda daha güçlü bir performans sergilemesine katkı sağlayacaktır.

Transferin gerçekleşmesiyle birlikte Marc Bartra, Real Betis forması altında tekrar sahne alacak ve takımının başarısı için ter dökecektir. Real Betis, bu transferle kadrosunu güçlendirmeyi ve önümüzdeki sezonlarda başarılı sonuçlar elde etmeyi hedeflemektedir.

Türk futbolseverler için de ilgi çekici olan bu transfer, Türk dizilerinin yurtdışında da tanınan birçok futbolcu tarafından takip edildiğini göstermektedir. Marc Bartra'nın Türk dizisiyle duyurulan transferi, futbol dünyasında farklı bir anlayışla gerçekleşen nadir örneklerden biri olmuştur.