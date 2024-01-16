Real Madrid, Arda Güler paylaşımında fena yakalandı

Real Madrid'den Arda Güler'le ilgili şaşırtan paylaşımlar! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

REAL MADRİD'DEN PAYLAŞIM STRATEJİSİ

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada Real Madrid ile ilgili şoke eden bir gerçek ortaya çıktı. Meğer Real Madrid Arda Güler ile ilgili yaptığı paylaşımları sadece Türklerin görebileceği şekilde yapıyormuş! Paylaşımlar İspanyollar tarafından görüntülenemiyormuş. Yapılan bu paylaşımlar sonrası herkes şoke olurken yurt dışında yaşayan kişilerin Arda Güler ile ilgili hiçbir paylaşımı göremediği ortaya çıktı. Paylaşım ile ilgili kullanıcılar sosyal medya hesaplarından şu yorumları yaptı; 'Real Madrid resmi hesabı,





Arda Güler'i sadece Türklerin görebileceği şekilde paylaşıyormuş prim kasabilmek için, İspanyollar görmüyormuş. VPN ile açılınca Arda ile ilgili paylaşımlar görülmüyor. Prime ihtiyacı olmayan takımsın, her şeyden önce oyuncuya büyük saygısızlık. Yakıştıramadım.' 'Local paylaşım yapmışlar işte mis gibi :) insanlar mutlu olsun diye.' 'Instagram'a VPN ile girerseniz Real Madrid hesaplarında Arda Güler fotoğraflarını göremeyeceksiniz. Türkiye'den girenler görebiliyormuş sadece.' 'Real Madrid IG hesabı Arda Güler ile ilgili bazı paylaşımlarını Türkiye'ye özel yapıyor.' 'Real Madrid'in Arda Güler postları ülke hedefli postlanmış. VPN ile bağlantı kurulduğunda postlar gidiyor, şaka gibi. Bir yandan anlayabiliyorum ancak daha dengeli bir strateji olmalıydı.'