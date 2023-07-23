Real Madrid, Arda Güler'i AC Milan maçı kadrosuna dahil etti

İspanyol devi Real Madrid'in bu gece 05.00'te AC Milan ile oynayacağı hazırlık maçının kadrosuna başarılı futbolcu Arda Güler'de dahil edildi. Real Madrid, yıldız futbolcu Arda'yı Fenerbahçe'den bonuslar dahilinde toplam 30 milyon euro gibi bir bedelle kadrosuna kattı.