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Real Madrid, Arda Güler'i AC Milan maçı kadrosuna dahil etti

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Real Madrid, Arda Güler'i AC Milan maçı kadrosuna dahil etti
İspanyol devi Real Madrid'in bu gece 05.00'te AC Milan ile oynayacağı hazırlık maçının kadrosuna başarılı futbolcu Arda Güler'de dahil edildi. Real Madrid, yıldız futbolcu Arda'yı Fenerbahçe'den bonuslar dahilinde toplam 30 milyon euro gibi bir bedelle kadrosuna kattı.

İspanyol devi Real Madrid'in bu gece 05.00'te AC Milan ile oynayacağı hazırlık maçının kadrosuna başarılı futbolcu Arda Güler'de dahil edildi.

Dünya devi Real Madrid'in yeni yıldızı Arda Güler, bu gece 05.00'te AC Milan ile oynanacak hazırlık maçının kadrosuna dahil edildi.

20 MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU

Real Madrid, yıldız futbolcu Arda'yı Fenerbahçe'den bonuslar dahilinde toplam 30 milyon euro gibi bir bedelle kadrosuna kattı.

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