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Real Madrid'de Arda Güler Krizi: Sakıncalı Durumlar

Arda Güler'in Real Madrid kariyerinde yaşanan belirsizlikler ve milli takım endişeleri gündemde.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 21:04
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 21:04
Real Madrid'de Arda Güler Krizi: Sakıncalı Durumlar

Real Madrid'de Arda Güler İle İlgili Endişeler Artıyor

La Liga'nın son dönemi boyunca goller atan ve EURO 2024'te Türkiye'yi çeyrek finale taşıyan Arda Güler, fiziksel başarımının zirvesindeydi. Takım hazırlıklarında fark yaratan genç yetenek, AC Milan ile yapılan 45 dakikalık maçta ve FC Barcelona karşısında 90 dakikada sahada yer aldı.

Real Madrid'de Arda Güler Krizi: Sakıncalı Durumlar

Potansiyeli ile Öne Çıkıyor

Lucas Vazquez, Arda'nın harika bir yetenek olduğunu belirterek, "Eminim bu sezon Arda'dan muhteşem anlar göreceğiz" şeklinde yorumda bulundu. Ancak Carlo Ancelotti, Arda'yı sezon öncesi kampında farklı bir pozisyonda değerlendirdi. Genç oyuncu, fiziksel özellikleriyle bu zorluğu aşmayı başardı, fakat oyundaki süreleri oldukça kısıtlıydı.

Oyun Süresi ve Beklentiler

Arda, olası 450 dakikanın yalnızca 100 dakikasını oynayabildi. Real Valladolid maçı ile ilk 11'de yer aldı, fakat başka bir ilk 11 çıkaramadı. Bellingham ve Camavinga gibi isimlerin sakatlanması, Arda'nın daha fazla oyun süresi almasını engelledi. Ancak Las Palmas karşısında kazanılan penaltı ile takımına bir puan kazandırmayı başardı.

Real Madrid'de Arda Güler Krizi: Sakıncalı Durumlar

Milli Takım Maçları ve Gelişmeler

Real Madrid, Galler ve İzlanda ile karşılaşacak olan Arda'nın performansını merakla bekliyor. Takımda yaşanan sakatlıklar, Ancelotti'yi endişelendiriyor. Şimdi, Arda'nın seiyah beyaz formayı giymesinin yanı sıra, milli takımda gösterdiği performans büyük bir önem taşıyor.

Takımda Arda'nın haricinde Modric ve Valverde'den başka orta saha oyuncusu kalmadı. Ancelotti, bu kritik dönemde genç yıldızının formunu çok yakından takip ediyor.

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Real Madrid'de Arda Güler Krizi: Sakıncalı Durumlar

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