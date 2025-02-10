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Real Madrid Derbide Berabere Kaldı, LaLiga Zirvesini Korudu

Real Madrid, Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalarak LaLiga'daki liderliğini sürdürdü, Barcelona ise galibiyetle yaklaştı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 12:25
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 12:25
Real Madrid Derbide Berabere Kaldı, LaLiga Zirvesini Korudu

Real Madrid, Derbide Puan Kaybına Uğradı

LaLiga'da lider konumda bulunan Real Madrid, derbi maçında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalarak üst üste ikinci kez puan kaybetti. Bu sonuç, şampiyonluk hedefleyen iki takımın karşılaşmasına damga vurdu. Maçta Julian Alvarez (penaltı) ve Kylian Mbappe karşılıklı gollerle fileleri havalandırdı. Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, yedek oyuncu olarak beklemek zorunda kaldı.

Rakiplerinin puan kaybettiği haftayı iyi değerlendiren Barcelona, Sevilla deplasmanında 4-1 galip gelerek zirveye yaklaşma fırsatını yakaladı. LaLiga'da 23 hafta sonunda 50 puanı bulunan Real Madrid, liderliğini korudu. Atletico Madrid 49, Barcelona 48 ve Athletic Bilbao 44 puanla Madrid'i takip ediyor.

Serie A'da Napoli, İkinci Beraberliğini Aldı

Serie A lideri Napoli, sahasında Udinese ile 1-1 berabere kalarak art arda ikinci puan kaybını yaşadı. Scott McTominay'ın öne geçirdiği Napoli, Jurgen Ekkelenkamp'ın golüne engel olamadı. Milli futbolcu Kenan Yıldız ise Juventus'un Como maçı sırasında 67 dakika sahada kaldı.

Ligin üst sıralarında mücadele eden Atalanta, Hellas Verona karşısında 5-0 galip gelirken, Lazio da son sıradaki Monza'yı 5-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Bayern Münih, Bundesliga'da Üst Üste 7. Galibiyetini Aldı

Bundesliga'da lider olan Bayern Münih, sahasında Werder Bremen'i 3-0'lık skorla mağlup ederek üst üste 7. galibiyetini aldı. Son şampiyon Bayer Leverkusen ise Wolfsburg ile 0-0 berabere kalarak puan kaybetti.

PSG, Ligue 1'de Zafere Devam Ediyor

Ligue 1 lideri PSG, sahasında Monaco'yu 4-1 mağlup ederek iddiasını sürdürdü. Olimpik Marsilya, Angers deplasmanında 2-0 galip gelerek zirve takibini sürdürdü. PSG, 21 hafta sonunda 53 puanla liderliğini koruyor.

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