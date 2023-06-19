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Real Madrid, Espanyol'dan Joselu'yu Transfer Etti

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Real Madrid, Espanyol'dan Joselu'yu Transfer Etti
Real Madrid, Karim Benzema'nın takımdan ayrılması sonrasında Espanyol'dan Joselu ile anlaştı.

Real Madrid, Espanyol'dan Joselu'yu Transfer Etti

İspanyol temsilcisi Real Madrid, gelecek sezon kadro planlaması dahilinde transferlere tüm hızıyla devam etmekte. İspanyol ekibi, Fransız yıldız Karim Benzema'nın takımdan ayrılması sonrasında Espanyol'dan Joselu ile satın alım opsiyonuyla kiralayıp, hücum hattını güçlendirdi. İspanya Milli Takımı ile UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşayan 33 yaşındaki futbolcu, İspanya La Liga'da arkada bırakılan sezon için 34 maçta, 16 gol, 2 asist katkısı sağladı.

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