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Real Madrid'in Yıldız Oyuncusu Vinicius Junior Sakatlandı

Real Madrid, Vinicius Junior'un sol bacak arka kaslarında sakatlık tespit edildiğini açıkladı. İspanyol basını, tedavi sürecinin bir ay sürebileceğini belirtiyor.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 15:53
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 15:53
Real Madrid'in Yıldız Oyuncusu Vinicius Junior Sakatlandı

İspanya'nın Real Madrid Kulübü, Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior'un sakatlandığını duyurdu. Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçen Vinicius'un sol bacak arka kaslarında sakatlık tespit edildiği bildirildi.

Geçen sezon da iki kez benzer sakatlık geçiren Vinicius'un iyileşme süreci hakkında henüz bir bilgi verilmezken, İspanyol basını, başarılı futbolcunun bir ay sahalardan uzak kalabileceğini iddia ediyor.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin 14. haftasında Leganes ile oynanan maçta 90 dakika sahada kalan Vinicius'un, soyunma odasına giderken ağrılarının başladığı ve bu sabah ilgili sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

Ayrıca, Vinicius'un 27 Kasım tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Liverpool ile oynanacak maçta forma giyemeyecek olmasının ardından, İspanyol gazeteleri Vinicius'un boşluğunu dolduracak en güçlü adayın Arda Güler olduğu yönünde haberler yapıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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