Real Madrid UEFA Süper Kupa'da Atalanta'yı 2-0 Geçti

Real Madrid, UEFA Süper Kupa'nın Üstünlüğünü Ele Geçirdi

İspanyol futbol devi Real Madrid, Polonya'nın Varşova şehrindeki Narodowy Stadı'nda düzenlenen 49. UEFA Süper Kupa finalinde İtalya'nın Atalanta takımını 2-0 mağlup ederek kupayı kazandı.

Maçın Önemi

Bu yıl tarihindeki 49. kez gerçekleşen Süper Kupa'da, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nin galibi olan Real Madrid, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Atalanta ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın Öne Çıkan Anları

İlk yarıda iki takım da etkili bir oyun sergiledi ancak ilk yarı 0-0 berabere bitti. 46. dakikada De Roon'un ceza sahası dışından yaptığı ortada, Atalanta'nın Pasalic'inin kafa vuruşu Kaleci Courtois'yi zorladı.

Sonuca Giden Yolda

İkinci yarıda, 59. dakikada Real Madrid öne geçti. Bellingham'ın pasında, ceza sahasına giren Vinicius Junior'ın altıpasın içine ortasında Valverde, topu ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi.

İlerleyen dakikalarda, 68. dakikada Mbappe, Vinicius'un asistinde topu ağlara göndererek skoru 2-0 yaptı.

Sonuç

Karşılaşma sonunda Real Madrid, 2-0'lık skorla UEFA Süper Kupa'nın yeni sahibi oldu. Bu zafer, kulüp tarihine önemli bir katkı sağladı.