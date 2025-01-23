Real Madrid, Yıllık 1 Milyar Avro Gelir Elde Eden İlk Kulüp Oldu

Real Madrid Tarih Yazdı
İspanyol devlerinden Real Madrid, 2023-2024 sezonunda kazandığı 1,05 milyar avro ile yıllık geliri bir milyar avro aşan ilk futbol kulübü olma onuruna erişti. Bu başarı, Deloitte tarafından yayımlanan 2025 Futbol Para Ligi araştırmasıyla ortaya kondu.
Santiago Bernabeu Stadı’nın Yenilenmesi ve Gelir Artışı
Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı’nın yenilenmesi sayesinde bilet gelirlerinde %103 oranında bir artış sağlayarak 248 milyon avroya ulaşmayı başardı. Bunun yanı sıra yayın haklarından 316 milyon avro, sponsorluk anlaşmalarından ise 482 milyon avro kazanç elde etti.
Geçen Yıla Göre Önemli Bir Artış
Bir önceki sezonu 831 milyon avroya tamamlayan Madrid temsilcisi, bu yıl gelirini %26 oranında artırarak bir milyar avro barajını geçti. Bu da onları yine listenin zirvesine taşıdı.
Sezonun En Çok Kazanan Kulüpleri
2023-2024 sezonunun en çok kazanan kulüpleri arasında Manchester City 838 milyon avro ile ikinci, Paris Saint-Germain ise 806 milyon avro ile üçüncü sırada yer aldı. İşte ilk 20'nin tamamı:
|Kulüp
|Gelir (avro)
|1- Real Madrid
|1,05 milyar
|2- Manchester City
|838 milyon
|3- Paris Saint-Germain
|806 milyon
|4- Manchester United
|771 milyon
|5- Bayern Münih
|765 milyon
|6- Barcelona
|760 milyon
|7- Arsenal
|717 milyon
|8- Liverpool
|715 milyon
|9- Tottenham
|615 milyon
|10- Chelsea
|546 milyon
|11- Borussia Dortmund
|514 milyon
|12- Atletico Madrid
|410 milyon
|13- Milan
|398 milyon
|14- Inter
|391 milyon
|15- Newcastle United
|372 milyon
|16- Juventus
|356 milyon
|17- West Ham United
|322 milyon
|18- Aston Villa
|310 milyon
|19- Olimpik Marsilya
|287 milyon
|20- Olimpik Lyon
|264 milyon