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Real Madrid, Yıllık 1 Milyar Avro Gelir Elde Eden İlk Kulüp Oldu

Real Madrid, 2023-2024 sezonunda 1,05 milyar avro gelir ile futbol tarihine geçti.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 10:47
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 10:47
Real Madrid, Yıllık 1 Milyar Avro Gelir Elde Eden İlk Kulüp Oldu

Real Madrid Tarih Yazdı

İspanyol devlerinden Real Madrid, 2023-2024 sezonunda kazandığı 1,05 milyar avro ile yıllık geliri bir milyar avro aşan ilk futbol kulübü olma onuruna erişti. Bu başarı, Deloitte tarafından yayımlanan 2025 Futbol Para Ligi araştırmasıyla ortaya kondu.

Santiago Bernabeu Stadı’nın Yenilenmesi ve Gelir Artışı

Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı’nın yenilenmesi sayesinde bilet gelirlerinde %103 oranında bir artış sağlayarak 248 milyon avroya ulaşmayı başardı. Bunun yanı sıra yayın haklarından 316 milyon avro, sponsorluk anlaşmalarından ise 482 milyon avro kazanç elde etti.

Geçen Yıla Göre Önemli Bir Artış

Bir önceki sezonu 831 milyon avroya tamamlayan Madrid temsilcisi, bu yıl gelirini %26 oranında artırarak bir milyar avro barajını geçti. Bu da onları yine listenin zirvesine taşıdı.

Sezonun En Çok Kazanan Kulüpleri

2023-2024 sezonunun en çok kazanan kulüpleri arasında Manchester City 838 milyon avro ile ikinci, Paris Saint-Germain ise 806 milyon avro ile üçüncü sırada yer aldı. İşte ilk 20'nin tamamı:

KulüpGelir (avro)
1- Real Madrid1,05 milyar
2- Manchester City838 milyon
3- Paris Saint-Germain806 milyon
4- Manchester United771 milyon
5- Bayern Münih765 milyon
6- Barcelona760 milyon
7- Arsenal717 milyon
8- Liverpool715 milyon
9- Tottenham615 milyon
10- Chelsea546 milyon
11- Borussia Dortmund514 milyon
12- Atletico Madrid410 milyon
13- Milan398 milyon
14- Inter391 milyon
15- Newcastle United372 milyon
16- Juventus356 milyon
17- West Ham United322 milyon
18- Aston Villa310 milyon
19- Olimpik Marsilya287 milyon
20- Olimpik Lyon264 milyon

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