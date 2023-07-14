Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in alacağı yıllık ücret dudak uçuklattı!

Futbol dünyasında büyük yankı uyandıran bir transfer haberi daha! Milli futbolcu Arda Güler, Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olarak adeta tarih yazdı. Ancak şaşkınlık yaratan detay, Arda Güler'in yeni takımında kazanacağı yıllık ücret oldu.

REAL MADRİD FENERBAHÇEYE 30 MİLYON EURO ÖDEME YAPACAK





Eski takımında 350 bin euro kazanan Güler, Real Madrid'e transfer olmasıyla birlikte tam 8 milyon euro ücret alacak.



Real Madrid'e resmen katılan Arda Güler, antrenmanlara başlamış durumda. Transfer döneminin en gözde isimlerinden biri olan Güler'in yıllık kazancı da sonunda açıklandı. Fenerbahçe'den yılda 350 bin euro kazanırken, Real Madrid'de bu miktar tümüyle silik kalacak. Zira Güler, İspanyol devinde bonuslar hariç sadece yıllık 8 milyon euro alacak.

Arda Güler, Real Madrid ile 6 yıllık bir sözleşme imzalamıştı. Bu dev transferin bedeli de resmi olarak açıklandı. Real Madrid, Fenerbahçe'ye bonuslar dahil toplamda 30 milyon euro ödeme yapacak. Bu anlaşma aynı zamanda Sarı-Lacivertlilere bir sonraki satıştan elde edilecek gelirde %20'lik bir pay da sağlayacak.

Arda Güler'in Real Madrid'e transferi, futbol camiasında büyük heyecan yaratırken, kazanacağı astronomik ücret ise tüm dikkatleri üzerine çekti. Bu transfer, Türk futbolunun uluslararası arenada nasıl bir noktada olduğunu gösterirken, Arda Güler'in gelecek yıllarda Real Madrid forması altında nasıl bir performans sergileyeceği de merakla bekleniyor.