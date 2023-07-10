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Real Madrid'e yeni transfer olan Arda Güler'in sürpriz aşkı!

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Real Madrid'e yeni transfer olan Arda Güler'in sürpriz aşkı!
Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, Real Madrid'i transfer teklifine 'evet' diyerek yılın hamlesine imza attı. Genç futbolcu, Real Madrid ile olan anlaşmasında 20 milyon Euro'luk bonservis ile birlikte 10 milyon Euro bonus aldı. Bu hamlesiyle dünyanın konuştuğu isim olan ünlü futbolcu hakkında yepyeni bir iddia da ortaya atıldı. Arda Güler'in Galatasaraylı oyuncu Duru Nayman (18) ile birlikte olduğu ve onunla yeni bir aşka yelken açtığı söylendi.

Fenerbahçe'nin çekirdekten yetişme genç futbolcularından Arda Güler, bu yıl Real Madrid'de oynamayı tercih etti ve gelen transfer teklifini kabul etti. Genç futbolcu dünya devi Real Madrid ile 6 yıllık sözleşmeye imza attı.

Real Madrid'e yeni transfer olan Arda Güler'in sürpriz aşkı

Başarısı dünya çapında ses getiren ünlü futbolcunun özel hayatına ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı.

Real Madrid'e yeni transfer olan Arda Güler'in sürpriz aşkı

MADRİD'DE YALNIZ BIRAKMADI!

Geçtiğimiz günlerde Madrid'e seyahat eden ünlü futbolcu Arda Güler'in yanında 18 yaşındaki Galatasaraylı oyuncu Duru Nayman'ın olduğu görüldü. 

Real Madrid'e yeni transfer olan Arda Güler'in sürpriz aşkı

Havalimanında görüntülenen çiftin birlikte oldukları söylenirken Arda Güler'in Duru Naiman ile yeni bir aşk yaşadığı iddia ediliyor.

Real Madrid'e yeni transfer olan Arda Güler'in sürpriz aşkı

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