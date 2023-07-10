Real Madrid'e yeni transfer olan Arda Güler'in sürpriz aşkı!

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, Real Madrid'i transfer teklifine 'evet' diyerek yılın hamlesine imza attı. Genç futbolcu, Real Madrid ile olan anlaşmasında 20 milyon Euro'luk bonservis ile birlikte 10 milyon Euro bonus aldı. Bu hamlesiyle dünyanın konuştuğu isim olan ünlü futbolcu hakkında yepyeni bir iddia da ortaya atıldı. Arda Güler'in Galatasaraylı oyuncu Duru Nayman (18) ile birlikte olduğu ve onunla yeni bir aşka yelken açtığı söylendi.