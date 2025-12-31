Recep Uçar: Çaykur Rizespor Hücuma Dönük Orta Saha Arıyor

Çaykur Rizespor, devre arası hazırlıklarına Antalya kampı öncesi Rize'de başladı. Teknik Direktör Recep Uçar, antrenman öncesinde basın mensuplarına transfer gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Transfer Önceliği: Mevcut Kadrodan Verim

Uçar, takımda ilk hedeflerinin mevcut kadrodan daha fazla verim almak olduğunu vurguladı. İlk yarıda beklentinin altında kalan ancak potansiyeli yüksek oyuncular olduğuna dikkat çekti ve bu oyuncuların gelişiminin öncelikli olduğunu belirtti.

Uçar, transfer vizyonunu net biçimde açıkladı: "Ancak transfer yapacaksak, orta sahanın farklı bölgelerinde oynayabilen ve hücuma dönük katkı sağlayacak bir orta saha oyuncusu arıyoruz". Bu bölgeye yapılacak takviyenin hem ofansif çeşitlilik hem de orta saha dinamizmi açısından öncelikli olduğunu söyledi.

Planlı ve Ölçülü Yaklaşım

Yönetim kurulu ve kulüp başkanı ile transfer yol haritası üzerine toplantı yaptıklarını aktaran Uçar, "Geniş çaplı bir transfer düşünmüyoruz" ifadesiyle aceleci bir hamle planlamadıklarını ifade etti. Antalya kampı, oynanacak hazırlık maçları ve Erzurum ile Göztepe karşılaşmalarının ardından ihtiyaçların tekrar değerlendirileceğini söyledi.

Uçar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğer net bir eksiklik hissedersek bir dokunuş daha yapabiliriz ama geniş çaplı bir transfer düşünmüyoruz."

Alikulov ve Samet Akaydin İçin Somut Teklif Yok

Teknik direktör, Alikulov ve Samet Akaydin için şu ana kadar kulübe ulaşan somut bir teklif bulunmadığını belirtti. İki oyuncunun takımda kalmasından yana olduğunu vurgulayan Uçar, "Ben mevcut 20 kişilik kadromuzun lig sonuna kadar birlikte devam etmesini istiyorum. Alikulov ve Samet de dahil olmak üzere tüm oyuncularımızla yola devam etmekten yanayım" dedi.

Uçar'ın açıklamaları, Çaykur Rizespor'un transferde temkinli ve hedefe yönelik bir strateji izlediğini, önceliğin takım bütünlüğü ve ihtiyaç doğrultusunda selektif takviyeler olduğunu ortaya koydu.

TRANSFER KONUSUNDA ACELECİ OLMADIKLARINI BELİRTEN ÇAYKUR RİZESPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ RECEP UÇAR, HÜCUMA DÖNÜK BİR ORTA SAHA İSTEDİKLERİNİ İFADE EDEREK, GÖRÜŞTÜKLERİ YABANCI FUTBOLCULARIN OLDUĞU SÖYLEDİ.