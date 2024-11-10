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Recep Uçar: "En azından 1 puanı hak ediyorduk ama alamadık"

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Göztepe karşısında kaybettikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 16:32
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 16:32
Recep Uçar: "En azından 1 puanı hak ediyorduk ama alamadık"

Göztepe-Konyaspor Maç Sonrası Açıklamalar

Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Göztepe'ye 2-0 mağlup olan TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Recep Uçar, maç sonrası yaptığı açıklamada, "En azından 1 puanı hak ediyorduk ama alamadık." ifadelerini kullandı.

Atatürk’ü Andı

Uçar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yıl dönümü vesilesiyle Atatürk'ü rahmetle andığını belirtti.

Maç Analizi

Uçar, Göztepe'yi iyi analiz ettiklerini ve planladıkları doğrultuda maçın ilerlediğini ifade ederek, "Göztepe'nin kendi taraftarları önünde coşkulu ve agresif oynadığını biliyorduk. Maçın her bölümünü planlamıştık," dedi.

Oyuncularına Teşekkür

Konyaspor'un rakiplerine fazla net pozisyon vermediğini dile getiren Uçar, bu durumu, "Rakibi durdurmayı becerebildiğimiz bir maç oynadığımızı düşünüyorum. 70'ten sonraki değişiklikleri kazanmak için yaptık. Bence en az 1 puanı hak ediyorduk ama alamadık. Tüm oyuncularımı canıgönülden kutluyorum. Futbol bazen hatalar oyunu, 90+5'te yaptığımız bireysel bir hata mutsuz ayrılmamıza sebep oldu," sözleriyle ifade etti.

Hakem Tartışmaları

Uçar, rakipleri lehine verilen penaltı kararının doğru olduğunu, ancak kendilerine verilmesi gereken penaltının neden çalınmadığını bilmediğini vurguladı. "Kaç puanı hakem hatalarından kaybettiğimi bir araştırsın insanlar. Ferhat Gündoğdu hocama, vicdanlı olduğunu biliyorum. Geçen sene Kayserispor'da ne kadar hakem hatasına maruz kaldığıma bir bakılsın," diyerek sözlerini tamamladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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