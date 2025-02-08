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Recep Uçar: 'Konyaspor'un Emekleri Çalındı'

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Kayserispor maçında alınan mağlubiyet sonrası VAR kararlarını eleştirdi.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 19:49
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 19:49
Recep Uçar: 'Konyaspor'un Emekleri Çalındı'

Konyaspor Maçının Ardından Uçar'dan Sert Eleştiriler

Kayıplarına rağmen Konyaspor'un Teknik Direktörü Recep Uçar, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Bellona Kayserispor’a 3-2 yenildikleri maç sonrasında iki kez hakem kararlarını eleştirerek konuştu. Uçar, "Bugün operasyon çekerek golümüzü çok net iptal ettiler. Konya halkının, Konya taraftarının mutluluğunu elinden aldılar. Oyuncularımın emeğini ellerinden aldılar," dedi.

Yüksek Tansiyonlu Maçta Yaşananlar

Maç sonrası basın toplantısında Kayserispor taraftarına, yönetimine ve oyuncularına teşekkür eden Uçar, yüksek tansiyonlu bir mücadele oynadıklarını ifade etti. Uçar, "Bizler kazanabiliriz, kaybedebiliriz. Ama son dakikalarda bulduğumuz beraberlik golüyle herkes sevindiği bir anda, VAR sistemi devre dışı kaldı denmesi komik," şeklinde konuştu.

Hakem Eleştirisi ve Türk Futbolu

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya seslenen Uçar, Konyaspor'un 6 maçta hakkının yendiğini öne sürdü. "Benim çocuklarımın emeklerini çalıyorsunuz. Bizlerin emeklerine zulüm ediyorsunuz," diyen Uçar, Türk futbolunun marka değerinin düşürüldüğünü vurguladı.

Beklentiler ve Gelecek Hedefleri

Konyaspor camiasına seslenerek, taraftarının destek verdiği durumda bile maçı kazanamadıklarını belirten Uçar, "Konya taraftarları müsterih olsun. Birincil hedefimiz olan altlardan uzaklaşmak için önümüzdeki hafta Samsunspor maçıyla başlayıp galibiyetler alacağız," diyerek takımının kararlılığını aktardı.

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