Red Bull Sporcuları Dakar Rallisi'nde Zaferle Dönüyor

Red Bull Sporcularından Şahane Başarı!

Red Bull sporcuları, Suudi Arabistan'da düzenlenen 47. Dakar Rallisi'nin 6. gününde hem motosiklet hem de otomobil kategorisinde günü lider noktalayarak büyük bir başarının altına imza attı.

5. Etapta Öne Çıktılar

Ralli, Alula'dan başlayıp Hail'de sona eren 5. etapta gerçekleştirildi. Motosiklet kategorisinde 428 kilometrelik parkurda yarışan Red Bull pilotu Luciano Benavides, 04:53:00’lık derecesiyle en yakın rakibine 47 saniye fark atarak günün lideri oldu. Bu sonuçla, genel klasmanda 7. sıraya yükseldi.

Otomobil Kategorisinde İki Red Bull Pilotu Zirvede

Otomobil kategorisinde ise Nasser Al-Attiyah ve Edouard Boulanger, The Dacia Sandriders adına yarışarak 04:22:54’lük dereceleriyle 6. günü lider tamamladı. Ayrıca, Seth Quintero ve co-pilotu Dennis Zenz, Red Bull için podyumu 2. sırada yer alarak tamamladı.

Podyumun Üç Basamağı Red Bull'la Dolu!

Ford M-Sport takımından Mattias Ekström ve Emil Bergkvist ise 3. sırayı elde ederek podyumu tamamladı. Böylece otomobil kategorisinde podyumun 3 basamağında da Red Bull sporcuları yer almış oldu.

Gelecek Etap ve Heyecan Devam Ediyor

Rallinin 6. etabı 10 Ocak'ta Hail'de başlayarak Al Duwadimi’de noktalanacak. Yarışmalar 17 Ocak’ta Shubaytah kentinde sona erecek. Red Bull'un olağanüstü performansı ve başarıları takip edilmeye devam edecek!