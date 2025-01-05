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Reeder Samsunspor Bellona Kayserispor Maçına Hızla Hazırlanıyor

Reeder Samsunspor, Trabzonspor galibiyetinin ardından Bellona Kayserispor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 13:57
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 14:06
Reeder Samsunspor Bellona Kayserispor Maçına Hızla Hazırlanıyor

Reeder Samsunspor Bellona Kayserispor Hazırlıklarına Hız Verdi

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Trabzonspor'u 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde eden Reeder Samsunspor, Bellona Kayserispor maçı hazırlıklarına hemen başladı. Kırmızı-beyazlı kulübün yaptığı açıklamaya göre, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.

Antrenman Detayları

Futbolcular, sıcak bir başlangıçla ısınma hareketleriyle antrenmana başladı ve ardından dar alanda oyun, rondo ve çift kale maç uygulamaları gerçekleştirdi.

Takımda Özel Durum

Trabzonspor maç kadrosuna dahil edilmeyen Olivier Ntcham, Gaetan Laura, Landry Dimata ve Flavien Tait de idmanda yer aldı.

Gelecek Maç Hazırlıkları

Samsun ekibi, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Bellona Kayserispor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında dün Trabzonspor'u 2-1 yenen Reeder Samsunspor...

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında dün Trabzonspor'u 2-1 yenen Reeder Samsunspor, Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında dün Trabzonspor'u 2-1 yenen Reeder Samsunspor...

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında dün Trabzonspor'u 2-1 yenen Reeder Samsunspor, Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

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