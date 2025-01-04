Reeder Samsunspor, Trabzonspor'u 2-1 Yenerek Öne Geçti

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında evinde Trabzonspor ile karşılaştı ve maçı 2-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmanın 49. dakikasında Trabzonspor eşitliği sağladı. Misafir takımın sağ taraftan kullandığı köşe atışında, Cham'ın ceza sahasına ortasında Banza, kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek durumu 1-1 yaptı.

55. dakikada, Serdar Saatçi'nin yaklaşık 30 metreden çektiği şut, kaleci Okan Kocuk tarafından son anda uzaklaştırıldı.

70. dakikada Reeder Samsunspor'un ani atağında Mouandilmadji'nin ceza sahası içine doğru pasında, Holse'nin dokunduğu top az farkla auta gitti.

76. dakikada ev sahibi takım 2-1 öne geçti. Zeki Yavru tarafından sol taraftan kullanılan köşe atışında, Mouandilmadji kafa ile topu arka direkteki Holse'ye indirdi. Danimarkalı oyuncu, boş ağlarla meşin yuvarlağı buluşturarak takımını öne geçirdi.

Reeder Samsunspor, Holse'nin iki golüyle karşılaşmayı 2-1 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.