Reeder Samsunspor, Trabzonspor'u İlk Yarıda 1-0 Geride Bıraktı

Trendyol Süper Lig'de İlk Yarı Galibiyeti

Reeder Samsunspor ve Trabzonspor arasında gerçekleştirilen Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki karşılaşmanın ilk yarısı, Reeder Samsunspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın Önemli Anları

Karşılaşmanın 4. dakikasında Trabzonspor, ceza sahasında etkili bir atak geliştirdi. Yunus Emre Çift'ten seken top, Banza'nın önünde kaldı. Banza'nın sağ çaprazdan çektiği sert şut, kaleci Okan Kocuk tarafından son anda kornere çeldi.

27. dakikada Reeder Samsunspor'un atağında Holse'nin pası ile ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Schindler'in şutunda, meşin yuvarlak yan ağlara takıldı.

30. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Reeder Samsunspor'un atağında Benasser'in ara pasında Holse, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Danimarkalı oyuncunun plase vuruşu, Uğurcan'ın bacakları arasından geçerek ağlarla buluştu ve durum 1-0 oldu.

36. dakikada misafir takım Trabzonspor, kazandığı serbest atışı Cham ile kullandı. Cham’ın yaklaşık 20 metreden çektiği sert şut, kaleci Okan Kocuk tarafından son anda uzaklaştırıldı.

İlk yarıda Reeder Samsunspor, 1-0 önde bulunuyor.