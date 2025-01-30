Rekor Katılımla 7'li Ragbi Türkiye Şampiyonası Antalya'da

7'li Ragbi Türkiye Şampiyonası Antalya'da!

7'li Ragbi Büyük Kadınlar ve Erkekler Türkiye Şampiyonası'nın 1. etap müsabakaları 6-9 Şubat tarihleri arasında Antalya'nın Alanya ilçesindeki İncekum Haluk Ulusoy Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Türkiye Ragbi Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, bu organizasyon, 7'li ragbi büyükler kategorisindeki tüm zamanların en yüksek katılımlı etkinliği olma özelliğini taşıyor. Şampiyonaya toplamda 16 kadın ve 24 erkek takım katılacak ve yaklaşık 700 sporcu sahaya çıkacak.

Spor Tutkunlarını Bekliyoruz!

Ragbi severlerin büyük bir heyecanla beklediği bu organizasyon, sadece Türkiye genelindeki değil, uluslararası arenada da dikkatleri üzerine çekmeyi amaçlıyor. Katılımcı takımların gösterileri ve sporcuların performansları, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Herkesi bu eşsiz organizasyonu izlemeye davet ediyoruz!