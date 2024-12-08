Rey Manaj, Barış Alper Yılmaz'dan Özür Diledi

Sivassporlu Rey Manaj'dan Özür Mesajı

Net Global Sivassporlu futbolcu Rey Manaj, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile oynadıkları maçta, sarı-kırmızılı oyuncu Barış Alper Yılmaz'ın sakatlanmasına sebep olduğu için özür diledi.

Sosyal Medyada Üzüntüsünü Paylaştı

Arnavut futbolcu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Galatasaray karşılaşmasında yaşanan olayın, profesyonel futbol hayatında istemediği bir durum olduğunu ifade etti. Manaj, Barış Alper Yılmaz’ı kasten sakatlama niyetinde olmadığını vurguladı.

Üzüntü ve Geçmiş Olsun Dilekleri

Manaj, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Barış Alper Yılmaz'a faul yapmak ya da sakatlığına neden olacak bir davranışta bulunmak niyetinde hareket etmediğimi bütün samimiyetimle kendisine ve futbol kamuoyuna belirtmek isterim. Maçın skorunun vermiş olduğu adrenalin ve heyecanla takımıma katkı vermeye çalıştığım esnada bu olay gerçekleşti. Barış Alper Yılmaz'a bütün kalbimle geçmiş olsun dileklerimi sunar ve en kısa zamanda aramızda görmek dileğiyle özürlerimi sunarım."