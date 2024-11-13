Rey Manaj, Sakatlığı Nedeniyle Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı

Rey Manaj, Sivasspor’un Arnavut futbolcusu, sakatlığı sebebiyle milli takım aday kadrosundan çıkarıldı. Kulüp, Net Global Sivasspor tarafından yapılan açıklamada, durumu hakkında önemli bilgiler verildi.

Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasında, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 25 Ekim'de oynanan Adana Demirspor karşılaşmasında sağ kasından ciddi bir sakatlık yaşandığı belirtildi. Yapılan sağlık kontrollerinde kas yaralanması tespit edildi. Kulüp doktoru Ahmet Edremit tarafından hazırlanan rapora göre, Rey Manaj'ın en az 4-6 hafta sürecek bir rehabilitasyon programına ihtiyaç duyduğu ifade edildi.

Açıklamada, Rey Manaj'ın bu süre zarfında Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyeceği de vurgulandı. 8 Kasım Cuma günü Arnavutluk Milli Takımı’na oyuncunun sakatlık durumu hakkında bilgi verilmiş ve UEFA Uluslar Ligi'nde 16 Kasım'da Çekya ve 19 Kasım'da Ukrayna ile oynanacak maçlar için kadroya seçilmesinin uygun olmadığı kaydedildi.

Rehabilitasyon süreci nedeniyle milli takıma çağrılan Rey Manaj, tedavisinin ardından Arnavutluk Milli Takımı kamp kadrosundan çıkarıldı. Futbolcunun, önümüzdeki hafta içinde Sivas’a döneceği ve tedavisine kulüp tesislerinde devam edeceği bilgisi verildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.