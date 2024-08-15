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RFS, UEFA Avrupa Ligi'nde Santa Coloma'yı Farkla Geçti

RFS, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Santa Coloma'yı 7-0 yenerek üst tura yükseldi.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 00:10
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 00:10
RFS, UEFA Avrupa Ligi'nde Santa Coloma'yı Farkla Geçti

RFS, UEFA Avrupa Ligi'nde Büyüleyici Bir Performans Sergiledi

Letonya'nın önde gelen futbol kulüplerinden RFS, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Santa Coloma karşısında görkemli bir galibiyet elde etti.

Rövanş Maçında Evinin Sahibi Farkı Kapatamadı

Bugün oynanan karşılaşmada RFS, Andora temsilcisi Santa Coloma'nın ev sahipliğini yaptığı 7-0’lık skor ile sahadan galip ayrıldı. İlk maçta elde ettiği 2-0'lık avantajı, bu büyüleyici galibiyetle pekiştiren RFS, üst tura yükselmeyi başardı.

RFS'nin bu performansı, futbolseverler arasında heyecan yaratırken, takımın gelecekteki potansiyeli hakkında da olumlu sinyaller verdi.

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