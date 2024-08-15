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RHG Enertürk Enerji Stadı'nda Zemin ve Hibrit Çim Çalışmaları Tamamlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, RHG Enertürk Enerji Stadı'ndaki zemin iyileştirme ve hibrit çim çalışmalarını bitirdi.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 12:50
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 12:50
RHG Enertürk Enerji Stadı'nda Zemin ve Hibrit Çim Çalışmaları Tamamlandı

Stadyumda Yenilikler Tamamlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ, Bellona Kayserispor’un maçlarını oynadığı RHG Enertürk Enerji Stadını yeni sezona hazırlamak için zemin iyileştirme ve hibrit çim çalışmalarını tamamladı.

Önemli Maç Yaklaşıyor

Büyükşehir Belediyesinin yaptığı açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 17 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15’te Net Global Sivasspor ile karşılaşacak Kayserispor’un stadyumundaki zemin ve çim serimi tamamlandı.

Zemin İyileştirme Süreci

Sahada yapılan çalışmalarda, mevcut kotun 25 santimetre altına inen sıyırma işlemleri gerçekleştirildi. Temiz kum çekim işlemi ardından, lazer tesviye makinesiyle beşik çatı formatı uygulandı.

Hibrit Çim Sistemi

Toplam 7.848 metrekare çim serimi yapılan saha, doğal ve suni çimin birleşiminden oluşan hibrit sistemle buluşturuldu. Böylece stad, Kayserispor’un yeni sezona daha iyi şartlarda girmesini sağladı.

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