Ritmik Cimnastik Balkan Şampiyonası Karadağ'da Başlıyor
Ritmik Cimnastik Balkan Şampiyonası, yarın Karadağ'ın Budva kentinde organize edilecek. Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, bu önemli organizasyon 26-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Türkiye'yi Temsil Edecek İsimler
Şampiyonada, Türkiye'yi şu milli cimnastikçiler temsil edecek:
- Ada Kaplan
- Alya Arslan
- Ayceren Pekdemir
- Damla Sel
- Selen Camcı
Temsilcilerimizin başarıları ile Türkiye'yi gururlandırması bekleniyor.