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Ritmik Cimnastik Balkan Şampiyonası Karadağ'da Başlıyor

Türkiye, Ritmik Cimnastik Balkan Şampiyonası'nda 5 milli sporcu ile temsil ediliyor.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 16:03
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 16:03
Ritmik Cimnastik Balkan Şampiyonası Karadağ'da Başlıyor

Ritmik Cimnastik Balkan Şampiyonası Karadağ'da Başlıyor

Ritmik Cimnastik Balkan Şampiyonası, yarın Karadağ'ın Budva kentinde organize edilecek. Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, bu önemli organizasyon 26-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Türkiye'yi Temsil Edecek İsimler

Şampiyonada, Türkiye'yi şu milli cimnastikçiler temsil edecek:

  • Ada Kaplan
  • Alya Arslan
  • Ayceren Pekdemir
  • Damla Sel
  • Selen Camcı

Temsilcilerimizin başarıları ile Türkiye'yi gururlandırması bekleniyor.

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