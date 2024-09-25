Ritmik Cimnastik Balkan Şampiyonası Karadağ'da Başlıyor

Ritmik Cimnastik Balkan Şampiyonası, yarın Karadağ'ın Budva kentinde organize edilecek. Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, bu önemli organizasyon 26-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Türkiye'yi Temsil Edecek İsimler

Şampiyonada, Türkiye'yi şu milli cimnastikçiler temsil edecek:

Ada Kaplan

Alya Arslan

Ayceren Pekdemir

Damla Sel

Selen Camcı

Temsilcilerimizin başarıları ile Türkiye'yi gururlandırması bekleniyor.