Rixos Sailing Cup Göcek Yat Yarışları 2023'te Şampiyonlar Belirlendi

Rixos Sailing Cup Göcek Yat Yarışları Tamamlandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Rixos Sailing Cup Göcek Yat Yarışları, büyük bir katılımla sona erdi. 52 teknenin yer aldığı organizasyona yurt içi ve yurt dışından 400 sporcu katıldı ve mücadelelerini Göcek'teki güzel adalar etrafında sürdürdü.

Başarıyla Tamamlandı

Rixos Premium Göcek Genel Müdürü Mehmet Altın, yarışların sorunsuz bir şekilde tamamlandığını belirtti. Altın, “Göcek, deniz turizmi dendiğinde ilk akla gelen destinasyonlardan biri. Bu yarışla, özellikle yurt dışından gelen yarışmacılarla bölgenin tanıtımını arzu ediyoruz.” diye konuştu.

Kalabalık Organizasyon

Yarış başhakemi Can Giray, gerçekleştirilen organizasyonun Akdeniz'in doğusundaki en kalabalık etkinlik olduğunu vurguladı. Giray, iki haftada toplam 150 teknede 1400 sporcunun mücadele ettiğini kaydetti.

Dereceye Girenler Belli Oldu

Yarışların sonunda, çeşitli kategorilerde elde edilen başarılar ile şampiyonlar belirlendi:

- IRC 1 kategorisinde “Lagerta” teknesi ile Sergei Musikhin ve ekibi,

- IRC 2 de “Buran” teknesi ile Alexey Moskvin ve ekibi,

- IRC 3te “Agile” teknesi ile Oleg Kalinin ve ekibi birinci oldu.

Ayrıca, IRCCHR1 kategorisinde “Pandeia” teknesi kaptanı Oleg Ovsiannikov ile ekibi, IRCCHR2de “Cadenza” teknesi kaptanı Maksim Belkevich ile ekibi ve Freshmen kategorisinde “T-rex” teknesi kaptanı Polzin Yury ve ekibi birincilik elde etti.

Dereceye giren sporculara ödüllerinin verildiği tören büyük coşku ile gerçekleştirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Rixos Sailing Cup Göcek Yat Yarışları tamamlandı. Organizasyonda 52 tekne ile yurt içi ve yurt dışından 400 sporcu, Göcek'te bulunan adalar etrafında mücadele etti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Rixos Sailing Cup Göcek Yat Yarışları tamamlandı. Organizasyonda 52 tekne ile yurt içi ve yurt dışından 400 sporcu, Göcek'te bulunan adalar etrafında mücadele etti.