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Rıza Çalımbay: 'Bir Puan Bizi Kurtarmaz, Seri Yapmalıyız'

Atakaş Hatayspor'un teknk direktörü Rıza Çalımbay, Göztepe ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 16:40
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 16:40
Rıza Çalımbay: 'Bir Puan Bizi Kurtarmaz, Seri Yapmalıyız'

Atakaş Hatayspor - Göztepe Maçının Ardından

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında, Göztepe ile Mersin'de 1-1 berabere kalan Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, maç sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mücadele ve Seri İhtiyacı

Çalımbay, takımının maç boyunca sonuna kadar mücadele ettiğini belirterek, "Bir puan bizi kurtarmaz. Bizim seri yapmamız gerekiyor," dedi.

Maçta güzel bir oyun sergilediklerini ve iyi pozisyonlar yakaladıklarını dile getiren Çalımbay, yakaladıkları fırsatların kaçırılması konusunda üzüntüsünü dile getirdi.

Hakem Kararları Eleştirildi

Hakem kararlarına da eleştirilerde bulunan Çalımbay, "Hakemlerle uğraşmak istemiyorum. Avrupa'da kendi inisiyatifini kullanıp penaltıyı veriyor, ama bizim maçımızda böyle olmuyor. Maçın sonuna doğru yuvarlanarak dışarı çıkan bir oyuncuya faul verdi, o gol olsa ne olacak? Hakemlerin dikkatli olmaları ve takımları mağdur etmemeleri gerekiyor," şeklinde konuştu.

Aynı hakemin daha önce Hatayspor aleyhine bir kırmızı kart ve penaltı verdiğini hatırlatan Çalımbay, "Maçı bırakmadık. Sonuna kadar mücadele ettik. Devre arasını iyi değerlendirmek zorundayız ve takımı daha iyi bir konuma getirmeye çalışacağız," ifadelerini kullandı.

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