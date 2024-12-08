Rıza Çalımbay: 'Eksiklerimiz Maçın Dönüm Noktasıydı'

Başakşehir Mağlubiyetinin Ardından Rız Çalımbay Açıklamalarda Bulundu

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Başakşehir'e 3-0 yenilerek taraftarlarını üzen Atakaş Hatayspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, maç sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maçın ilk yarısında iyi bir performans sergilediklerini belirten Çalımbay, "İstediğimiz her şeyi yaptık. Ancak buraya eksik geldik; 5-6 arkadaşımız sakattı. Onları iyileştiremedik. Bu, bizim için büyük bir sıkıntı oldu. Kulübeye baktığımızda oyunu değiştirecek oyuncumuz yoktu," ifadelerini kullandı.

Kalan İki Maç Kritik

İki maçı da iyi bir şekilde tamamlamak zorunda olduklarının altını çizen Çalımbay, "Devre arasında transfer yapmayı planlıyoruz. Böylece bu takım farklı bir kimliğe bürünecek. Güzel bir şekilde antrenmanlarımızı yapacağız ve kalan tüm maçlar bizim için final olacak. Ligi iyi bir yerde bitireceğimize inanıyorum," diyerek umut dolu mesajlar verdi.

Zorlu Çalışma Koşulları

Çalımbay, zorlu çalışma koşullarına da değinerek, "Buraya geldiğimizde takımı biz yapmadık. Biz bu takımı devraldık. Geç kalmış olsak da transfer şart. Bütün yükü devre arasına atıyoruz. Bu bir mazeret değil. Hatay'da oynasaydık maçların yüzde 80’ini kazanırdık. Taraftarsız oynuyoruz. Beşiktaş maçında stadın büyük kısmı Beşiktaş taraftarıydı,” gibi eleştirilerde bulundu.

Son olarak, Hatayspor'un mevcut tesis şartlarından yakınan Çalımbay, "Şimdi devrede tesis gibi bir şey yapılacak çünkü bizim tesisimiz yok. Transferlerden sonra az gol yiyip çok gol atacağız. Böyle bir takım kurmak zorundayız," dedi.