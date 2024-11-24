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Rıza Çalımbay: 'Kazandığımız 1 Puan İçin Mutluyuz'

Atakaş Hatayspor, Konyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta kazandığı 1 puanın önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 18:58
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 18:58
Rıza Çalımbay: 'Kazandığımız 1 Puan İçin Mutluyuz'

Konyaspor-Hatayspor Maçının Ardından

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, kendileri için kazandıkları tek bir puanın bile altın değerinde olduğunu belirtti.

''Puanlara İhtiyacımız Var''

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında takımının puanlara ihtiyaç duyduğunu ifade eden Çalımbay, şöyle konuştu:

"Bizim her kazandığımız puan, 1 puan bile altın değerinde. Gol yedik ama bizim de pozisyonlarımız oldu. Mücadeleyi bırakmadık. Deplasmanda bir puan kazandık. Maç baştan sona, bize göre çok iyi mücadeleyle geçti. Konyaspor da gerçekten çok kaliteli oyunculara sahip ve zaten burası zor bir deplasman. Kazandığımız 1 puan için mutluyuz."

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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