Rıza Kayaalp CAS'ta Haklı Bulundu: 1 Ocak 2026'da Minderlere Dönüyor

CAS kararıyla Rıza Kayaalp hakim çıktı, geri dönüş yolu açıldı

Uluslararası Doping Kontrol Ajansı (ITA) tarafından 'yasaklı madde kullanımı' gerekçesiyle müsabakalardan 4 yıl men cezası verilen milli güreşçi Rıza Kayaalp hakkında yapılan itiraz, Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından haklı bulundu. Kayaalp, 1 Ocak 2026 itibarıyla isteği doğrultusunda aktif spor hayatına dönebilecek.

Kararın ardından Ankara'da, Rıza Kayaalp ve Taha Akgül Spor Kompleksi'nde düzenlenen basın toplantısına Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) Spor Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar ve milli güreşçi Rıza Kayaalp katıldı.

Rıza Kayaalp: Süreci anlattı

Kayaalp sürecin kendisi için yıpratıcı olduğunu belirterek, Paris 2024 öncesi yaşadığı olayın büyük bir hayal kırıklığına yol açtığını söyledi. 'O kadar hayal kırıklığına uğradım ki 5 gün boyunca doğru düzgün ne yemek yiyebildim ne de bir bardak su içebildim,' diyen Kayaalp, mücadeleden vazgeçmediğini vurguladı. '20 yıldır milli takımdayız, 30 yıla yakındır bu sporu yapıyoruz. Katıldığımız her şampiyonada testlerimizi verip, Allah’a şükür hepsinden alnımızın akıyla çıktık.'

Kendisinin ve doktorlarının CAS'ta geniş çaplı bir savunma verdiğini aktaran Kayaalp, ilacın adını vererek süreci özetledi: 'Vastarel isminde bir ilaç. Performansıma aspirin kadar katkısı olmayan bir şey. Tedavim için aldığımı ispatladım.' Kayaalp, CAS'ta yapılan ayrıntılı sorgulamaların ardından haklılığının tescillendiğini ve bunun kendisi için büyük bir sevinç olduğunu ifade etti.

Taha Akgül: Temiz kariyer vurgusu

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, CAS'tan istedikleri sonucun çıktığını ve Kayaalp'in tekrar müsabakalarda yer alacağını söyledi. Akgül, Kayaalp'in kariyerini 'tertemiz' olarak nitelendirerek, elde ettiği başarıları hatırlattı: 12 Avrupa, 5 dünya şampiyonluğu, 3 olimpiyat madalyası ve sayısız temiz numune. 'Böyle bir sporcu son olimpiyatlarında kariyerini tam zirvede bırakacakken, neden böyle bir çaba içerisine girsin ya da neden böyle bir hata yapsın?' diye konuştu.

Abdullah Çakmar: Destek sürecek

ASKİ Spor Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar da Kayaalp'e desteklerini yineleyerek, alınan haberin kendileri için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirtti. Çakmar, '2028’e kadar yapacağı güreş hayatında biz her zaman yanındaydık, yanında olmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Sonuç olarak, CAS kararının ardından Rıza Kayaalp'in itibarının yeniden tescillenmesi ve 1 Ocak 2026 itibarıyla müsabakalara geri dönebilme ihtimali, Türk güreş camiasında büyük bir rahatlama ve sevinç yarattı.

