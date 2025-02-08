Rize Belediyespor, Güneysuspor'u 44-35 Yenerek 16. Haftayı Galip Kapadı

Rize Belediyespor, Güneysuspor'u Konuk Etti

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 16. haftasında heyecan dolu bir maç yaşandı. Rize Belediyespor, Güneysuspor ile karşı karşıya geldi ve sahadan 44-35 galip ayrıldı.

İlk Yarıda Rize Avantajı

Güneysu Spor Salonu'nda gerçekleşen mücadelede, konuk takım Rize Belediyespor, ilk yarıyı 19-13 önde tamamlayarak avantaj elde etti.

İkinci Yarıda Da Üstünlük Korundu

Maçın ikinci yarısında da hakimiyetini sürdüren Rize Belediyespor, farkı açarak zafere ulaştı. Bu galibiyet ile Rize Belediyespor, ligdeki başarısını pekiştirmiş oldu.