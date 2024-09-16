Rizespor, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, Samsunspor İçin Hazırlıklarına Start Verdi
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig 6. haftasında Samsunspor ile yüz yüze geleceği müsabaka için antrenmanlarına başladı. Maç, 22 Eylül Pazar günü ev sahibi avantajıyla Rize’de gerçekleştirilecek.
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Çalışmalar Yapılıyor
Antrenman, İlhan Palut yönetiminde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Futbolcular, öncelikle pas çalışması yaptılar, ardından çift kale maç gerçekleştirerek takım oyununu pekiştirdiler.
Yarınki Antrenmanla Devam Edilecek
Yeşil-mavili takım, yarın yapacakları antrenmanla Samsunspor maçına yönelik hazırlıklarını sürdürecekler. Taraftarlar, bu mücadelede takımlarını desteklemek için sabırsızlanıyor.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.