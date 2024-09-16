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Rizespor, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, Samsunspor ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı. Hazırlıklar Mehmet Cengiz Tesisleri'nde devam ediyor.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 20:42
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 20:47
Rizespor, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, Samsunspor İçin Hazırlıklarına Start Verdi

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig 6. haftasında Samsunspor ile yüz yüze geleceği müsabaka için antrenmanlarına başladı. Maç, 22 Eylül Pazar günü ev sahibi avantajıyla Rize’de gerçekleştirilecek.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Çalışmalar Yapılıyor

Antrenman, İlhan Palut yönetiminde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Futbolcular, öncelikle pas çalışması yaptılar, ardından çift kale maç gerçekleştirerek takım oyununu pekiştirdiler.

Yarınki Antrenmanla Devam Edilecek

Yeşil-mavili takım, yarın yapacakları antrenmanla Samsunspor maçına yönelik hazırlıklarını sürdürecekler. Taraftarlar, bu mücadelede takımlarını desteklemek için sabırsızlanıyor.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Samsunspor ile yapacağı maçın...

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Samsunspor ile yapacağı maçın...

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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