Rodrigo Bentancur'a 7 Maç Men Cezası: Irkçı Söylem Tepkileri Beraberinde Getirdi

Tottenham Oyuncusu Rodrigo Bentancur'a 7 Maç Men Cezası

İngiltere Futbol Federasyonu (The FA), Tottenham’ın Uruguaylı futbolcusu Rodrigo Bentancur’a, takım arkadaşı Heung-min Son hakkında yaptığı ırkçı söylemler nedeniyle 7 maç men cezası verdi.

İhlal ve Cezanın Detayları

The FA tarafından yapılan açıklamada, 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun medyaya verdiği bir röportajda aşağılayıcı ve ırkçı söylem kullanması sebebiyle kural ihlalinde bulunduğu belirtildi. Bentancur ayrıca 100 bin sterlin para cezasına çarptırıldı.

Bentancur, haziran ayında katıldığı bir programda, Tottenham formasıyla ilgili bir soru üzerine, Heung-min Son ile ilgili “Sonny’nin mi? Sonny’nin kuzeni de olabilir çünkü hepsi aynı görünüyor.” şeklinde ifadelerde bulunmuştu.

Özür ve İlişkiler

Uruguaylı futbolcu, tepki çeken bu ifadelerin ardından özür diledi. Heung-min Son ise konu hakkında, “Rodrigo’yu seviyorum. Onunla güzel anılarımız oldu. Bu açıklamaların ardından hemen özür diledi.” açıklamasında bulundu.

Bentancur'un Eksikliği

Rodrigo Bentancur, Londra temsilcisinin Premier Lig'de Manchester City, Fulham, Bournemouth, Chelsea, Southampton ve Liverpool ile yapacağı karşılaşmalarda forma giyemeyecek. Ancak, UEFA Avrupa Ligi müsabakalarında sahada olabilecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.