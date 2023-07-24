Romain Saiss Al Sadd Kulübüne Transfer Oldu

Beşiktaş'ın Romain Saiss'i Al Sadd Kulübü'ne transfer ettiği açıklandı. Anlaşmanın detaylarına göre, transfer için 2 milyon 500 bin avro garanti bedel ve 300 bin avro şarta bağlı bedel ödenecek. Saiss, geçen sezon 26 maçta bir gol kaydetmişti.