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Romain Saiss Al Sadd Kulübüne Transfer Oldu

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Romain Saiss Al Sadd Kulübüne Transfer Oldu
Beşiktaş'ın Romain Saiss'i Al Sadd Kulübü'ne transfer ettiği açıklandı. Anlaşmanın detaylarına göre, transfer için 2 milyon 500 bin avro garanti bedel ve 300 bin avro şarta bağlı bedel ödenecek. Saiss, geçen sezon 26 maçta bir gol kaydetmişti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki stoperin transferine ilişkin

Profesyonel futbolcumuz Romain Saiss'in Al Sadd Kulübüne kesin transferi konusunda; 2 milyon 500 bin avro garanti bedel ve 300 bin avro şarta bağlı bedel karşılığı anlaşma sağlanmıştır.

Saiss, geçen sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çıktığı 26 maçta bir gol kaydetti.

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