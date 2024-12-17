Ronaldo, Brezilya Futbol Konfederasyonu Başkanlığı'na Aday Oluyor

Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo Nazario, futbol dünyasında yeni bir sayfa açarak Brezilya Futbol Konfederasyonu Başkanlığı'na aday olacağını duyurdu. Uzun ve başarılı bir kariyere sahip olan Ronaldo, kulüp yönetimindeki tecrübeleriyle birlikte, Brezilya futbolunu yönetmek için kolları sıvıyor.

48 yaşındaki Ronaldo, futbolseverlere umut vermek amacıyla Globo Esporte'ye önemli açıklamalarda bulundu. “Brezilya'da futbol, birçok sorunla karşılaşan insanlar için her zaman bir kaçış yolu olmuştur. Halkın milli takıma ilgisinin azaldığını görüyoruz. Brezilya Futbol Konfederasyonu Başkanlığı'na aday olmam için beni motive eden yüzlerce sebep var. Milli takımın her zaman sahip olduğu ve şu an hiç kimsenin elinde bulundurmadığı prestiji ve saygıyı geri kazandırmak istiyorum” dedi.

Ronaldo'nun, Cruzeiro kulübündeki hisselerini sene başında satmasının ardından, Real Valladolid'deki paylarını da elden çıkararak herhangi bir engel ile karşılaşmamayı hedeflediği belirtildi.

Halihazırda Brezilya Futbol Konfederasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues'in görev süresinin Mart 2026'ya kadar devam ettiği biliniyor. Ancak Ronaldo’nun bu yeni hamlesi, futbol camiasında büyük heyecan yarattı.

Kariyerinde forma giydiği Barcelona, Inter, Real Madrid ve Milan gibi dev kulüplerle birçok kupa sevinci yaşayan Ronaldo, 2002 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya Milli Takımı ile bir kez daha zirveye ulaşarak, turnuvanın gol krallığını elde etmişti.