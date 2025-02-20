Rubiales'ten Cinsel Taciz Cezasına İtiraz Kararı

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) eski başkanı Luis Manuel Rubiales, Ağustos 2023'te Kadınlar Futbol Dünya Kupası'nı kazanan İspanya'nın kupa töreninde, kadın futbolcu Jennifer Hermoso Fuentes'i rızası olmadan dudağından öptüğü gerekçesiyle verilen para cezasına itiraz edeceğini açıkladı.

Rubiales, İspanya resmi haber ajansı EFE'ye yaptığı açıklamada, futbolcu Hermoso'yu öpme hadisesinin ardından Uygulanan mahkemenin bugünkü kararı üzerinde durarak, “Bir üst mahkemeye itiraz edeceğim ve hukuki mücadeleni sürdüreceğim” ifadelerini kullandı.

Madrid'deki Ulusal Mahkeme, Hermoso'nun yaptığı suç duyurusu üzerine görülen davada Rubiales'in rızası olmadan kadın futbolcuyu öptüğüne ve bu olayın cinsel çağrışım yarattığına kanaat getirerek, para cezası vermişti. Mahkeme, cinsel taciz suçundan günlük 20 avrodan toplam 18 aylık bir para cezası kararının yanı sıra, Hermoso’ya 3 bin avro ahlaki tazminat ödenmesini de hükme bağladı.

Buna ek olarak, Rubiales'e bir yıl boyunca Hermoso'ya 200 metreden az yaklaşma ve iletişim kurma yasağı getirilmiştir. Mahkeme, olayları küçümseyerek futbolcu üzerinde baskı yaratmaya çalışmakla suçlanan Rubiales ve diğer sanıkların beraat kararı verdi.

Dava süresince, RFEF bünyesindeki 27 kişi şahit olarak dinlendi. Bu dava, İspanya'da kadın-erkek ilişkileri ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği açısından geniş bir sosyal tartışma yarattı. Rubiales, yaşanan bu olayların ardından Eylül 2023'te görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

Rubiales'in ayrıca, başkanlık dönemi sırasında RFEF ile bağlantılı bazı sözleşmelerde finansal usulsüzlük yapma suçlamalarıyla başka bir soruşturma altında olduğu bildirilmektedir. Bu doğrultuda, bir inşaat firmasından 3,8 milyon avro ve diğer işlerden toplamda 530 bin avro komisyon almakla suçlanıyor.