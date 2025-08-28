DOLAR
Rui Vitoria: Avrupa'daki Başarımızdan Memnunum — Panathinaikos, Samsunspor'u Eledi

Panathinaikos, Samsunspor deplasmanında 0-0 berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına yükseldi; teknik direktör Rui Vitoria başarıdan memnun olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 23:25
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 23:25
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Panathinaikos, ilk maçı 2-1 kazandığı eşleşmede Samsunspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak organizasyonun lig aşamasına yükseldi. Müsabaka Samsun Yeni 19 Mayıs Stadında oynandı.

Teknik Direktör Rui Vitoria'nın Açıklamaları

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Rui Vitoria, takımının Avrupa performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vitoria, "Avrupa'da gösterdiğimiz başarıdan memnunum" ifadelerini kullandı ve sezonu erken açma gerekçelerini şöyle anlattı: "Kafamızda ilk hedefimiz oyunumuzu geliştirmek ve hangi Avrupa kupasında oynayacaksak ona göre hazırlanmaktı. Kendimizi istikrarlı bir şekilde geliştirdik ve Avrupa Ligi'ne katıldık."

Vitoria ayrıca oyuncuların performansından memnun olduğunu belirterek, "Futbolcularımın performansından memnunum. Her geçen gün daha iyi oluyoruz. Ligde de iyi bir sezon geçirmek istiyoruz. Gelen oyuncularla daha iyi olacağımızı düşünüyoruz. Taraftarlarımızın da desteğine ihtiyacımız var." dedi.

Transfer süreciyle ilgili değerlendirmesinde, "Transfer döneminin daha bitmediğini" vurgulayan Vitoria, takıma yeni isimlerin katılabileceğini ve tercihlerinin buna göre şekilleneceğini söyledi. Takvimin yoğunluğuna dikkat çekerek, "Neredeyse 3 günde bir maç oynayacağız. Bu süreci iyi bir şekilde geçirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Vitoria, soyunma odasındaki kadroyla çalışmaktan memnun olduğunu belirtti ve şu yorumu yaptı: "Sonuçta sahaya 11 oyuncu çıkıyor. Ben 11 oyuncu seçiyorum, futbolcular da sahada çıkıp oyunu en iyi şekilde oynuyor. Sonuç olarak biz bu futbolcularla devam edip hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Takımdaki oyuncularla çalışmayı seviyorum. Ancak futbolcular kariyerleri için başka takımlara ve kulüplere gidebilir."

Karşı takım Samsunspor hakkında da konuşan Vitoria, "Samsunspor gerçekten iyi bir takım. Organize bir takım, bizi çok zorladılar. Turu geçen biz olduk ama bu Samsunspor'un kötü bir takım olduğunu göstermiyor. Tüm Samsunspor camiasına bize gösterdikleri ilgi için teşekkür ederim." diyerek rakibi tebrik etti.

