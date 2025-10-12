Rumkale'de 6. Uluslararası Su Sporları Festivali: 4 Ülkeden 1000 Sporcu Katıldı

Yayın Tarihi: 12.10.2025 17:03
Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 17:25
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve İncil'in nüshalarının çoğaltıldığı yer olarak rivayet edilen Rumkale'de bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali gerçekleştirildi.

Etkinlikler ve katılımcılar

Festivalde dragon bot, açık su yüzme ve su topu müsabakaları yapıldı; ayrıca flyboard ve jetski gösterileri seyirciyle buluştu. Profesyonel sporcu Kıvanç Gür, yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki Rumkale'den Fırat Nehri'ne atlayış gerçekleştirdi. Organizasyona 4 ülkeden 1000 sporcu katıldı.

Yetkililerin mesajları

Gaziantep Vali Yardımcısı Sedat Sezik, törendeki konuşmasında kentin köklü tarihine ve kültürel zenginliğine değinerek: "Gaziantep, binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden biridir. Her sokağında tarih, her taşında emek, her sofrasında lezzet vardır. Ancak Gaziantep'in güzelliği yalnızca mutfağında değil, doğasında, insanında ve kültüründe gizlidir." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Rumkale'nin önemine vurgu yaparak: "Roma döneminin, Hitit dönemlerinin en güçlü dönemleri burada yaşanmış. O muhteşem hazine Zeugma'da muhteşem mozaiklere dönüşmüş. Bu su medeniyeti büyük bir tarihe dönüşmüş. Bugün 4 ülkeden 1000 sporcu misafirimiz var. Fırat’ın bu güzelliğini bütün dünyaya anlatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkan Vekili Hakan Arslan, federasyon olarak Rumkale'de yapılacak su sporları etkinliklerine bundan sonra da katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Protokol ve kapanış

Programa AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, Yavuzeli Belediye Başkanı Mehmet Kaya, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Vekili Metin Bedir, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yarışmalarda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edilmesiyle festival sona erdi.

