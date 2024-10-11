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Runkara Yarışması Ankara'da İkinci Kez Düzenleniyor

Başkentte 13 Ekim'de başlayacak Runkara, 46 ülkeden sporcuyu ağırlayacak ve şehrin 101. yaşını kutlayacak.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 12:17
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 12:17
Runkara Yarışması Ankara'da İkinci Kez Düzenleniyor

Runkara Yarı Maratonu, Ankara'da 13 Ekim'de

Başkent Millet Bahçesi, 13 Ekim 2023 tarihinde Runkara Yarı Maratonu'na ev sahipliği yapacak. Bu yıl 46 ülkeden yaklaşık 4 bin sporcu, Ankara'nın uluslararası ilk yarı maratonunda koşacak.

Başkent'in 101. Yaşı Kutlanacak

Runkara, sadece bir spor etkinliği olmanın ötesinde, Ankara'nın 101. yıl dönümünü de kutlayacak. Yarışma, geçen yılki başarısının ardından ikinci kez düzenleniyor.

Organizasyonun Önemine Değinildi

Etkinliğin basın toplantısında konuşan Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, "Runkara, Ankara için çok önemli bir organizasyon. Hayalimizdeki yarışın düzenlenmesi bizi çok mutlu ediyor" şeklinde belirtti. Ayrıca, bu yıl 30'dan fazla elit atletin yarışmaya katılacağının altını çizdi.

Renkli Etkinlikler ve Aile Koşusu

Runkara'nın yanı sıra, aynı gün "Color Sky 5K" adlı aile koşusu da düzenlenecek. Bu etkinlik, çocuklara ve ailelere spor sevgisini aşılamayı hedefliyor. Yarışlar, sabah saat 08.00'de başlayacak ve katılımcılar için unutulmaz bir deneyim sunacak.

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