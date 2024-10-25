Rus Buz Hokeyci Ekibi Türk Sporcularla Antrenman Gerçekleştirdi

İstanbul'da Buz Hokeyi Antrenmanı

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu ile Rusya Buz Hokeyi Federasyonu arasında yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde, İstanbul'a gelen Rus ekibi Ska, Türk genç hokeycilerle antrenman gerçekleştirdi.

Zeytinburnu'nda Antrenmanlar Yapıldı

Yeniliklerin paylaşıldığı antrenman, Zeytinburnu'ndaki Buz Adası'nda düzenlendi. Antrenmana 20 Yaş Altı kategorisinde Rusya şampiyonu olan Ska Kulübü'nün oyuncuları ve alt yaş gruplarındaki milli takıma aday Türk sporcular katıldı.

Tecrübe Paylaşımı ve Eğitimin Önemi

Ska Kulübü'nün deneyimli antrenörleri, Türk meslektaşlarıyla birlikte 45 kişi olarak tecrübelerini paylaştı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yetenek tarama projesi çerçevesinde Kocaeli'den gelen sporcular da bu eğitimlere katılım sağladı.

Aktürk'ten Değerlendirme

18 Yaş Altı Milli Takım Başantrenörü ve A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Savaş Canburak Aktürk, yapılan organizasyonun Türk Buz Hokeyi'ne büyük katkı sağlayacağını vurguladı. Aktürk, "Rusya bizden çok ileride. Bugünkü seminerde sistem ve taktik üzerine yoğunlaşacak. Antrenörlerimin bu tür organizasyonlarla gelişeceğine inanıyorum," şeklinde konuştu. Geleceğe Dair Umut

Aktürk, Türk antrenörlerinin son yıllarda elde ettiği kazanımların önemli olduğunu belirtti ve çocukların bu deneyimi yaşamasının çok değerli olduğunu ifade etti. "Federasyonumuzun yaptığı işbirlikleri ve seminerlerin sayısının artmasını umuyoruz. Gelişim sürecimiz hızlandıkça, spor dallarındaki ekollerimizi belirleyip ilerleyebiliriz," diyerek gelişim süreci üzerinde durdu.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu ile Rusya Buz Hokeyi Federasyonu arasındaki işbirliği protokolü kapsamında İstanbul'a gelen Rus ekibi Ska, genç Türk hokeycilerle antrenman yaptı. Zeytinburnu'ndaki Buz Adası'nda gerçekleştirilen antrenmana 20 Yaş Altı kategorisinde Rusya şampiyonu Ska Kulübü'nün oyuncularıyla alt yaş gruplarında milli takıma katılmaya aday Türk sporcular birlikte çalıştı.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu ile Rusya Buz Hokeyi Federasyonu arasındaki işbirliği protokolü kapsamında İstanbul'a gelen Rus ekibi Ska, genç Türk hokeycilerle antrenman yaptı. Zeytinburnu'ndaki Buz Adası'nda gerçekleştirilen antrenmana 20 Yaş Altı kategorisinde Rusya şampiyonu Ska Kulübü'nün oyuncularıyla alt yaş gruplarında milli takıma katılmaya aday Türk sporcular birlikte çalıştı.