DOLAR
34,27 -0,15%
EURO
37,07 0,17%
ALTIN
3.023,86 -0,46%
BITCOIN
2.307.298,41 1,32%

Rus Buz Hokeyci Ekibi Türk Sporcularla Antrenman Gerçekleştirdi

İstanbul'da Türk ve Rus buz hokeycileri arasında önemli bir antrenman ve deneyim paylaşımı yapıldı.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 21:17
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 21:32
Rus Buz Hokeyci Ekibi Türk Sporcularla Antrenman Gerçekleştirdi

İstanbul'da Buz Hokeyi Antrenmanı

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu ile Rusya Buz Hokeyi Federasyonu arasında yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde, İstanbul'a gelen Rus ekibi Ska, Türk genç hokeycilerle antrenman gerçekleştirdi.

Zeytinburnu'nda Antrenmanlar Yapıldı

Yeniliklerin paylaşıldığı antrenman, Zeytinburnu'ndaki Buz Adası'nda düzenlendi. Antrenmana 20 Yaş Altı kategorisinde Rusya şampiyonu olan Ska Kulübü'nün oyuncuları ve alt yaş gruplarındaki milli takıma aday Türk sporcular katıldı.

Tecrübe Paylaşımı ve Eğitimin Önemi

Ska Kulübü'nün deneyimli antrenörleri, Türk meslektaşlarıyla birlikte 45 kişi olarak tecrübelerini paylaştı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yetenek tarama projesi çerçevesinde Kocaeli'den gelen sporcular da bu eğitimlere katılım sağladı.

Aktürk'ten Değerlendirme

18 Yaş Altı Milli Takım Başantrenörü ve A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Savaş Canburak Aktürk, yapılan organizasyonun Türk Buz Hokeyi'ne büyük katkı sağlayacağını vurguladı. Aktürk, "Rusya bizden çok ileride. Bugünkü seminerde sistem ve taktik üzerine yoğunlaşacak. Antrenörlerimin bu tür organizasyonlarla gelişeceğine inanıyorum," şeklinde konuştu. Geleceğe Dair Umut

Aktürk, Türk antrenörlerinin son yıllarda elde ettiği kazanımların önemli olduğunu belirtti ve çocukların bu deneyimi yaşamasının çok değerli olduğunu ifade etti. "Federasyonumuzun yaptığı işbirlikleri ve seminerlerin sayısının artmasını umuyoruz. Gelişim sürecimiz hızlandıkça, spor dallarındaki ekollerimizi belirleyip ilerleyebiliriz," diyerek gelişim süreci üzerinde durdu.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu ile Rusya Buz Hokeyi Federasyonu arasındaki işbirliği protokolü...

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu ile Rusya Buz Hokeyi Federasyonu arasındaki işbirliği protokolü kapsamında İstanbul'a gelen Rus ekibi Ska, genç Türk hokeycilerle antrenman yaptı. Zeytinburnu'ndaki Buz Adası'nda gerçekleştirilen antrenmana 20 Yaş Altı kategorisinde Rusya şampiyonu Ska Kulübü'nün oyuncularıyla alt yaş gruplarında milli takıma katılmaya aday Türk sporcular birlikte çalıştı.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu ile Rusya Buz Hokeyi Federasyonu arasındaki işbirliği protokolü...

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu ile Rusya Buz Hokeyi Federasyonu arasındaki işbirliği protokolü kapsamında İstanbul'a gelen Rus ekibi Ska, genç Türk hokeycilerle antrenman yaptı. Zeytinburnu'ndaki Buz Adası'nda gerçekleştirilen antrenmana 20 Yaş Altı kategorisinde Rusya şampiyonu Ska Kulübü'nün oyuncularıyla alt yaş gruplarında milli takıma katılmaya aday Türk sporcular birlikte çalıştı.

İLGİLİ HABERLER

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor, Sivasspor'u İlk Yarıda Ön Plana Çıkardı
2
Fenerbahçe Beko'nun Panathinaikos Maçında Coşkulu Cumhuriyet Bayramı Kutlaması
3
Rus Buz Hokeyci Ekibi Türk Sporcularla Antrenman Gerçekleştirdi
4
Fethiye'de 24. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali Devam Ediyor
5
Göztepe 100. Yıl Formasını Tanıttı
6
Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası: Beykoz Belediyespor Zorlu Bir Maç Geçirdi
7
Gaziantep FK Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek

Başvuru süreci tamamlanmak üzere! Öğrencilere 15.000 TL burs ödemesi yapılacak

Eczaneye gitmeye korkutacak zam! Tüm ilaç fiyatları yüzde 23 artacak

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu