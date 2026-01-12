Rüştü Reçber, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu Ziyaret Etti

Eski milli kaleci Rüştü Reçber, Riva'da TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile görüştü; Hacıosmanoğlu, Reçber'e isminin yazılı olduğu A Milli Takım formasını verdi.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 19:27
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 19:27
Rüştü Reçber, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu Ziyaret Etti

Rüştü Reçber, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu Ziyaret Etti

Riva'da anlamlı buluşma

Eski A Milli takım kalecisi Rüştü Reçber, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Görüşme, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti ve iki isim arasında samimi bir atmosferde sürdü.

Toplantının ardından Hacıosmanoğlu, Rüştü Reçber'e üzerinde isminin yazılı olduğu bir A Milli Takım forması takdim etti.

A MİLLİ TAKIMIN ESKİ KALECİSİ RÜŞTÜ REÇBER, TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANI İBRAHİM ETHEM...

A MİLLİ TAKIMIN ESKİ KALECİSİ RÜŞTÜ REÇBER, TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANI İBRAHİM ETHEM HACIOSMANOĞLU'NU MAKAMINDA ZİYARET ETTİ

A MİLLİ TAKIMIN ESKİ KALECİSİ RÜŞTÜ REÇBER, TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANI İBRAHİM ETHEM...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray Fethiye'de Çiçeklerle Karşılandı — Ziraat Türkiye Kupası
2
Real Madrid, Xabi Alonso ile Yollarını Ayırdı — Kulüpten Resmi Açıklama
3
Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı Maçı İçin Hazırlıklara Başladı
4
Fenerbahçe Medicana'da Taner Atik İmza Töreniyle Göreve Başladı
5
Volkan Demirel: Spor Gençlerin Karakterini ve Özgüvenini Yükseltir
6
Ertan Torunoğulları: Fenerbahçe GençLig 2026 Lansmanında Gençlere Destek Veriyor
7
GençLig 2026 Lansmanı: 81 İlde 60 Bin Öğrenciye Ulaşan Organizasyon

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları