Rüştü Reçber, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu Ziyaret Etti

Riva'da anlamlı buluşma

Eski A Milli takım kalecisi Rüştü Reçber, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Görüşme, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti ve iki isim arasında samimi bir atmosferde sürdü.

Toplantının ardından Hacıosmanoğlu, Rüştü Reçber'e üzerinde isminin yazılı olduğu bir A Milli Takım forması takdim etti.

