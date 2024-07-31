Ruzomberok Takımı Trabzon'a Varış Yaptı

Ruzomberok Kafilesi Trabzon'da

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda yarın Trabzonspor ile karşılaşacak olan Slovakya'nın Ruzomberok futbol takımı, Trabzon'a ulaştı. Özel uçakla Trabzon Havalimanı'na inen ekip, maç öncesi hazırlıklarını tamamlamak üzere Papara Park’ta antrenman gerçekleştirecek.

Hazırlıklar Başladı

Ruzomberok futbol kafilesi, antrenman sonrası kamp yapacağı Akçaabat ilçesindeki otele otobüsle hareket etti. Takım, rövanş maçı için son hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Slovakya'nın Ruzomberok takımı, Trabzon'a geldi.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Slovakya'nın Ruzomberok takımı, Trabzon'a geldi.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Slovakya'nın Ruzomberok takımı, Trabzon'a geldi.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Slovakya'nın Ruzomberok takımı, Trabzon'a geldi.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Slovakya'nın Ruzomberok takımı, Trabzon'a geldi.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Slovakya'nın Ruzomberok takımı, Trabzon'a geldi.