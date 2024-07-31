Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Ruzomberok Takımı Trabzon'a Varış Yaptı

Slovakya'nın Ruzomberok futbol takımı, Trabzonspor ile oynayacağı rövanş maçı için Trabzon'a ulaştı.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 18:01
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 18:03
Ruzomberok Takımı Trabzon'a Varış Yaptı

Ruzomberok Kafilesi Trabzon'da

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda yarın Trabzonspor ile karşılaşacak olan Slovakya'nın Ruzomberok futbol takımı, Trabzon'a ulaştı. Özel uçakla Trabzon Havalimanı'na inen ekip, maç öncesi hazırlıklarını tamamlamak üzere Papara Park’ta antrenman gerçekleştirecek.

Hazırlıklar Başladı

Ruzomberok futbol kafilesi, antrenman sonrası kamp yapacağı Akçaabat ilçesindeki otele otobüsle hareket etti. Takım, rövanş maçı için son hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Slovakya'nın...

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Slovakya'nın Ruzomberok takımı, Trabzon'a geldi.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Slovakya'nın...

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Slovakya'nın Ruzomberok takımı, Trabzon'a geldi.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Slovakya'nın...

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Slovakya'nın Ruzomberok takımı, Trabzon'a geldi.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Slovakya'nın...

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Slovakya'nın Ruzomberok takımı, Trabzon'a geldi.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Slovakya'nın...

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Slovakya'nın Ruzomberok takımı, Trabzon'a geldi.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Slovakya'nın...

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Slovakya'nın Ruzomberok takımı, Trabzon'a geldi.

İLGİLİ HABERLER

Bankalarda faiz depremi! Mevduat faizlerinde büyük yükseliş: 120 bin TL'ye maaş bağlıyor!

Sofraya geldiği anda bitti! Pazar kahvaltısına ne yapsam diye düşünenlere mis gibi kaşık dökmesi tarifi

Türk Hava Yolları, lise mezunu 18.100 dolar maaş ile pilot alım ilanı açtı!

Listede ili olanlar yaşadı! Tamamen ücretsiz oldu: Ceplerinden para çıkmayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Listede ili olanlar yaşadı! Tamamen ücretsiz oldu: Ceplerinden para çıkmayacak

Skoda dev indirimin fitilini ateşledi! İndirimli fiyat için son saatler: Peynir ekmek gibi kapışılacak

Mantık testi: İlk önce hangi tank dolacak? 60 saniyede bulanlar yüksek IQ'ya sahip çıkıyor

100’lü paketi 85 TL Şok Market’te Ağustos indirimleri

Başvurmak yetiyor! O ilde yaşayan öğrencilere aylık 4 bin lira burs verilecek!

Türkiye’de satılan en ucuz sıfır kilometre otomobillerin güncel listesi yayımlandı

İş Bankası 35 bin TL maaş ile güvenlik görevlisi alımı başladı! Lise mezunları için büyük fırsat!

YKS ve LGS'de ilk 1000’e girenlere büyük müjde başarılı öğrencilere burs imkanı!

Samsung, ücretsiz yükseltme alacak en son Android telefonunu duyurdu: İşte tam liste

Sofraya geldiği anda bitti! Pazar kahvaltısına ne yapsam diye düşünenlere mis gibi kaşık dökmesi tarifi

Türk Hava Yolları, lise mezunu 18.100 dolar maaş ile pilot alım ilanı açtı!

Bankalarda faiz depremi! Mevduat faizlerinde büyük yükseliş: 120 bin TL'ye maaş bağlıyor!