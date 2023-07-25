S Sport Plus tek maç izle seçeneği var mı, tek maç alınıyor mu? S Sport Plus tek maç satın alma işlemleri
S Sport ve S Sport Plus son dönemlerde spor severler tarafından ilgi odağı olurken kanalların üyelik işlemleri araştırması sıklık gösterdi. Türk takımlarının hazırlık ve Avrupa kupası eleme maçlarının yayınlandığı S Spor ve S Spor Plus ücretleri ve tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.
S SPORT TEK MAÇ SATIN ALMA
S sport ve S sport Plus kanalları üzerinden dünya geneli spor müsabakaları izleyicilerle birleştiriyor. S Sport Plus ise internet tabanlı uygulama üzerinden yayın hayatına geçerken S Sport Plus ücretli olurken tek maç satın almak isteyenlere farklı avantajlar sergiliyor.
S SPORT PLUS ÜCRETİ
S Sport Plus Aylık Paket 44,99 TL
S Sport Plus Yıllık Paket ise 359.99 TL
ÜYELİK İPTAL ETTİRME
S Sport Plus üyeliğini iptal etmek isteyenler tek bir tıkla işlemlerini tamamlayabilir. www.ssportplus.com adresi üzerinden ''Üyelik Bilgileri'' kısmından üyelik iptali gerçekleşir.