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S Sport Plus tek maç izle seçeneği var mı, tek maç alınıyor mu? S Sport Plus tek maç satın alma işlemleri

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S Sport Plus tek maç izle seçeneği var mı, tek maç alınıyor mu? S Sport Plus tek maç satın alma işlemleri
Spor severleri üzerinden merak edilen S Sport Plus kanallarının tek maç satın almanın nasıl yapılacağı merak konusu oldu. S Sport plus tek maç satın alma var mı? S Sport Plus üyelik ücretleri ne kadar? İşte tüm detaylar...

S Sport ve S Sport Plus son dönemlerde spor severler tarafından ilgi odağı olurken kanalların üyelik işlemleri araştırması sıklık gösterdi. Türk takımlarının hazırlık ve Avrupa kupası eleme maçlarının yayınlandığı S Spor ve S Spor Plus ücretleri ve tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

S SPORT TEK MAÇ SATIN ALMA

S sport ve S sport Plus kanalları üzerinden dünya geneli spor müsabakaları izleyicilerle birleştiriyor. S Sport Plus ise internet tabanlı uygulama üzerinden yayın hayatına geçerken S Sport Plus ücretli olurken tek maç satın almak isteyenlere farklı avantajlar sergiliyor.

s sport plus

S SPORT PLUS ÜCRETİ

S Sport Plus Aylık Paket 44,99 TL

S Sport Plus Yıllık Paket ise 359.99 TL

ÜYELİK İPTAL ETTİRME

S Sport Plus üyeliğini iptal etmek isteyenler tek bir tıkla işlemlerini tamamlayabilir. www.ssportplus.com adresi üzerinden ''Üyelik Bilgileri'' kısmından üyelik iptali gerçekleşir. 

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