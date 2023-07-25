S Sport Plus televizyondan nasıl izlenir, kaçıncı kanalda? S Sport Plus TV de var mı?
S Sport Plus TV'de olup olmadığı araştırılırken maçların yayınlandığı bu kanal üzerinde izleyici karşısına geçiyor. Maçların heyecanına televizyon ekranlarında ortak yayın üzerinden yayınlanacağı belirtilirken hangi cihazlar üzerinde olacağı belirlendi. İşte S Sport Plus'ın olduğu cihazlar haberimizde.
S SPORT PLUS'IN OLDUĞU CİHAZLAR
Android TV cihazları
Apple TV cihazı
Xbox Series X|S ve Xbox One cihazları
Google Chromecast cihazı
LG WebOS 3.0 ve üzeri Smart TV'ler
Samsung Tizen 3.0 üretim yılı (2017-2018-2019-2020 ) olan Smart TV'ler
Arçelik – Grundig – Beko (TP-J5-KU-KY-KT-KP-GF-G7-O2-O4) Smart TV Modellerinde
Philips Android Smart TV
Sony Android Smart TV
Toshiba Android Smart TV
Vestel Android Smart TV
Vestel/Regal Smart TV (2018 ve sonrası üretilen Smart TV'ler)
Xiaomi Mi Box ya da Xiaomi Mi Stick cihazı
S SPORT PLUS TV'DE İZLENME YOLLARI?
Android TV
Apple TV cihazı
Google Chromecast cihazı
LG WebOS 3.0 ve üzeri Smart TV'ler
Samsung Tizen 3.0 (2017 yılı ve üzeri üretim) Smart TV'ler
Vestel ve Regal (2018 yılı ve üzeri üretim) Smart TV'ler
Vestel Android Smart TV
Philips Android Smart TV
Sony Android Smart TV
Toshiba Android Smart TV
Xiaomi Mi Box ve Mi Stick cihazı