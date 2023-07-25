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S Sport Plus televizyondan nasıl izlenir, kaçıncı kanalda? S Sport Plus TV de var mı?

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S Sport Plus televizyondan nasıl izlenir, kaçıncı kanalda? S Sport Plus TV de var mı?
Avrupa'da birçok ligin maçlarının yayınlandığı S Sport Plus'ın nasıl izleneceği merak konusu oldu. S Sport Plus televizyonda hangi kanallarda olduğu araştırılırken hangi kanallarda ve nasıl izleneceğine dair detaylar belli oldu. İşte S Sport TV kanallarına dair bilgiler...

S Sport Plus TV'de olup olmadığı araştırılırken maçların yayınlandığı bu kanal üzerinde izleyici karşısına geçiyor. Maçların heyecanına televizyon ekranlarında ortak yayın üzerinden yayınlanacağı belirtilirken hangi cihazlar üzerinde olacağı belirlendi. İşte S Sport Plus'ın olduğu cihazlar haberimizde.

S SPORT PLUS'IN OLDUĞU CİHAZLAR

Android TV cihazları

Apple TV cihazı

Xbox Series X|S ve Xbox One cihazları

Google Chromecast cihazı

LG WebOS 3.0 ve üzeri Smart TV'ler

Samsung Tizen 3.0 üretim yılı (2017-2018-2019-2020 ) olan Smart TV'ler

Arçelik – Grundig – Beko (TP-J5-KU-KY-KT-KP-GF-G7-O2-O4) Smart TV Modellerinde

Philips Android Smart TV

Sony Android Smart TV

Toshiba Android Smart TV

Vestel Android Smart TV

Vestel/Regal Smart TV (2018 ve sonrası üretilen Smart TV'ler)

Xiaomi Mi Box ya da Xiaomi Mi Stick cihazı

S sport olan cihazlar

S SPORT PLUS TV'DE İZLENME YOLLARI?

Android TV

Apple TV cihazı

Google Chromecast cihazı

LG WebOS 3.0 ve üzeri Smart TV'ler

Samsung Tizen 3.0 (2017 yılı ve üzeri üretim) Smart TV'ler

Vestel ve Regal (2018 yılı ve üzeri üretim) Smart TV'ler

Vestel Android Smart TV

Philips Android Smart TV

Sony Android Smart TV

Toshiba Android Smart TV

Xiaomi Mi Box ve Mi Stick cihazı

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